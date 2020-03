Como obter o Disney + no Sky Q

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você possui o Sky Q e veio para este artigo, provavelmente estará se perguntando como obter o Disney + e como pode assistir aos movimentos e TV da Disney hoje (sim, sabemos que você quer assistir The Mandalorian).

O Disney + já foi lançado no Reino Unido e na Irlanda e está disponível no Sky Q por meio do aplicativo Disney + - mostraremos como chegar a ele.

O aplicativo Disney + está agora disponível na seção Aplicativos do menu Sky Q - você precisará rolar bastante.

Está bem na parte inferior dessa seção, bem abaixo do Spotify, Netflix e outros aplicativos por algum motivo.

Não tem o aplicativo? Não entre em pânico. Sua caixa não foi atualizada. Um ciclo de energia completo é geralmente o truque aqui - garanta que sua caixa tenha uma conexão à Internet o tempo todo. Às vezes, mesmo que a conectividade à Internet esteja presente, a caixa precisa de um pouco de tempo para se recompor.

Ainda não, embora esteja chegando. O Disney + ainda não está disponível no Sky Q como um serviço totalmente integrado como o Netflix atualmente. Portanto, você não verá os programas Disney + ao lado dos programas Sky (e Netflix, se você tiver uma assinatura através do Sky) no guia do programa (EPG).

Quando estiver disponível, você precisará assinar o Disney + através do Sky, se desejar que ele seja totalmente integrado. É uma pena para as pessoas que roubaram o contrato de pré-venda da Disney +.

Agora a TV receberá o aplicativo dedicado nos "próximos meses" - não agora como esperávamos anteriormente.

