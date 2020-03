Dicas e truques da Disney +: aproveite ao máximo sua assinatura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O novo serviço de streaming da Disney , Disney + (também chamado Disney Plus), está finalmente sendo lançado no Reino Unido.

Jogamos com o serviço desde que ele estreou nos EUA há alguns meses e reunimos um bom número de dicas e truques para ajudá-lo a começar. É uma plataforma bastante simples, no entanto, sem muitos hacks ocultos ou soluções secretas, o que significa que não há muita curva de aprendizado. No entanto, veja algumas maneiras de aproveitar ao máximo sua assinatura mensal do Disney +.

Marque esta página como favorita, pois planejamos atualizar com mais dicas ao longo do tempo.

Você pode acessar o site Disney + a partir de um navegador da Web para desktop ou fazer o download do aplicativo em um dispositivo, como um dispositivo móvel, console de jogos, decodificador e TV inteligente. Basicamente, se você tiver um media player de streaming ou um dispositivo com acesso à Internet, poderá acessar o Disney +. Confira nosso guia Disney + para obter uma lista dos dispositivos suportados e mais informações.

Depois de descobrir como deseja assistir ao Disney +, você pode se inscrever facilmente no serviço a partir daqui. No Reino Unido, a Disney + custa R $ 5,99, mas também há uma assinatura introdutória de 12 meses por R $ 50, em comparação com o preço regular eventual de R $ 60 para uma assinatura anual.

Depois de se inscrever e fazer login na Disney +, você poderá configurar perfis de usuário para todos em sua casa que tenham acesso à sua assinatura. Isso garantirá que você não perca seu lugar no The Mandalorian se alguém em sua casa começar a assistir.

No aplicativo Disney +, vá para a esquerda da tela inicial do Disney + para acessar o menu da barra lateral. No topo está o perfil que você está usando no momento. Clique no perfil e você será direcionado para um menu em que poderá selecionar qual perfil deseja usar ou adicionar um novo perfil ou editar um perfil existente. O Disney + permite até sete perfis de usuário em uma única conta e até quatro fluxos simultâneos.

Para cancelar sua assinatura, depende de como você se inscreveu no Disney +. Aqui está a explicação do Disney + , mas permita-nos detalhar mais.

Se você se inscreveu no site Disney +, pode cancelar sua assinatura efetuando login em uma área de trabalho, acessando sua conta, selecionando detalhes de cobrança e, lá, você encontra a opção de cancelar sua assinatura. Apenas certifique-se de clicar para confirmar. Mas, se você se inscreveu no Google, Apple ou Amazon, precisará acessar o link relevante abaixo e seguir as etapas para cancelar:

O Disney + permite que você baixe o conteúdo que quiser assistir off-line. A única condição é que você deve entrar no Disney + a cada 30 dias. Fora isso, você tem permissão para baixar o conteúdo que quiser em 10 telefones ou tablets diferentes. Para baixar conteúdo, basta clicar no filme ou no programa que deseja baixar e você verá a opção para reproduzir, salvar ou fazer o download.

Clique na opção de download e você poderá assistir a qualquer momento, mesmo sem a Internet.

Instale o aplicativo Disney + para iPhone ou Android . Abra o aplicativo e faça login ou registre-se na sua conta Disney +. Selecione o título que você deseja assistir offline. O aplicativo faz o download por Wi-Fi por padrão, mas você pode acessar as configurações e optar por fazer o download por dados (isso será contabilizado no seu limite mensal de dados). Toque no ícone Download (é a seta voltada para baixo).

O Disney + pode ser assustador no começo, com acesso a conteúdo da Marvel, Star Wars e muito mais. É por isso que é útil configurar uma lista de observação para não esquecer nada. É feito da mesma maneira no desktop ou no media player de streaming - basta clicar no título desejado e, na próxima tela, clique no ícone + ao lado do botão Reproduzir. Se o ícone + se tornar uma marca de seleção, ele será adicionado à sua lista de observação.

Você pode acessar sua lista de observação pelo menu da barra lateral à direita da tela inicial do aplicativo Disney +. Em uma área de trabalho, o ícone da lista de observação é listado na parte superior do site da Disney +. Fácil!

O Disney + é muito adequado para crianças, mas se você deseja garantir que seus filhos mais novos não possam acessar nenhum dos títulos PG ou PG-13 disponíveis (como filmes da Marvel ou Star Wars), a Disney tornou super fácil. Basta configurar seus filhos com seu próprio perfil usando as etapas que já abordamos. A partir daí, difere um pouco, dependendo de você estar em um desktop ou em um media player de streaming.

No site da Disney + em uma área de trabalho, role o mouse sobre o ícone de perfil no canto superior direito para acessar o menu suspenso e escolha editar perfis na lista de opções. Selecione o perfil ao qual deseja adicionar as proteções e ative o Perfil para crianças na próxima página.

No aplicativo Disney + a partir de um media player de streaming, acesse o menu Perfil na parte superior do menu da barra lateral e à direita da tela inicial. Escolha editar perfis na parte inferior da próxima página e escolha o perfil. Na próxima tela, ative o perfil Kids e, a partir desse momento, eles não receberão nenhum conteúdo com classificação acima de PG. Você pode aprender mais sobre o controle dos pais aqui.

Deseja impedir que o Disney + reproduza automaticamente o próximo episódio? Basta desativar a reprodução automática. Você pode encontrar os controles da reprodução automática ocultos nas opções do seu perfil. Siga as instruções acima para editar sua página de perfil em uma área de trabalho, role o mouse sobre o ícone de perfil no canto superior direito para acessar o menu suspenso e escolha editar perfis na lista de opções.

Ou, em um media player de streaming, acesse o menu Perfil na parte superior do menu da barra lateral e à direita da tela inicial e escolha editar perfis na parte inferior da próxima página. A partir daí, basta escolher seu próprio perfil e desativar a reprodução automática.

Um dos principais atrativos para a Disney + são as várias coleções de conteúdo de vários universos cinematográficos. A Disney tenta colocar essas conexões na frente e no centro da Disney +. Bem na tela inicial, por exemplo, oferece opções para escolher as coleções Pixar, Marvel, Star Wars e Disney. Cada um deles mostra todo o catálogo que o Disney + tem a oferecer - incrível, certo?

Se você rolar a tela inicial, há coleções menores. Por exemplo, há uma coleção de Darth Vader que tem tudo associado ao vilão icônico, e há outra que tem todos os filmes originais do Disney Channel.

A Disney é proprietária de um catálogo gigantesco de conteúdo, mas, infelizmente para nós, nem tudo está disponível atualmente no Disney +. Há uma série de razões pelas quais diferentes filmes não estão no Disney +, como acordos existentes com outras plataformas de streaming atrapalhando, ou talvez a Disney não queira alguns filmes (como Deadpool) em uma plataforma de streaming comercializada para crianças.

De qualquer forma, a Disney oferece uma maneira de você solicitar conteúdo. Vá para a página de ajuda do Disney + e selecione Enviar comentários abaixo da barra de perguntas. Ele abre uma janela menor perguntando o que você gostaria de ver no Disney +. Você pode adicionar até três sugestões.

Digamos que você encontrou este site realmente impressionante que tem grandes encomendas de relógios para todos os Marvel ou Star Wars ou Pixar filmes. Não seria incrível se você pudesse configurar uma lista de reprodução para assistir aos filmes com os pedidos recomendados? Bem, você pode fazer isso com sua lista de observação.

Basta seguir e adicionar os filmes em ordem. Alguns filmes estão faltando no universo Marvel, mas todos os filmes da Pixar e Star Wars estão lá (menos os filmes mais recentes para chegar aos cinemas).

Recursos especiais podem parecer uma relíquia dos dias de aluguel de DVDs na Blockbuster, mas o Disney + se tornou um dos primeiros serviços de streaming a oferecer recursos especiais, como "como é feito", características, cenas excluídas e comentários do diretor. Basta clicar no título do seu interesse e, se houver algum recurso especial, você encontrará todos eles listados em Extras.

Se você se tornou viciado em usar todos os pixels que sua TV oferece como nós, ficará satisfeito em saber que o Disney + oferece streaming de qualidade 4K para grande parte do conteúdo de sua plataforma. Alguns dos filmes mais recentes adicionados ao Disney + também são compatíveis com o Dolby Atmos.

Obviamente, você precisa de TVs e equipamentos compatíveis com esses formatos para usá-los, mas a Disney facilitou a visualização do que funciona com seu sistema de som ou com a TV 4K. Basta clicar no título do seu interesse e, abaixo do botão Reproduzir, você verá os melhores formatos possíveis de imagem e áudio para streaming. O mais recente The Lion King, por exemplo, mostra 4K Ultra HD, Dolby Atmos e HDR10.

A Disney demonstrou vontade de mudar devido à pandemia de coronavírus, lançando Frozen 2 para Disney + meses antes do planejado originalmente. A empresa também anunciou que o mais recente filme da Pixar, Onward, que chegará aos cinemas em 6 de março, também chegará à Disney +.

Os usuários da Disney + estão, portanto, tendo acesso aos principais filmes muito antes do esperado. Talvez a Viúva Negra seja a próxima?

Confira alguns dos nossos guias Disney + abaixo: