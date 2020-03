Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Disney + estará finalmente disponível no Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça a partir de terça-feira, 24 de março, já tendo sido lançado nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda no final de 2019.

Ele contará com mais de 500 filmes e 300 séries de TV desde o primeiro dia, incluindo The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars e praticamente todos os filmes da Marvel e da Disney que se possa imaginar. E, recentemente, descobrimos que 29 séries de Os Simpsons estarão disponíveis desde o início, com futuras séries chegando à plataforma também.

O novo serviço de streaming está basicamente chegando ao chão.

O Pocket-fiapos, portanto, teve a chance de conversar com o presidente de serviços de streaming da Disney, Michael Paull, para descobrir mais sobre sua estréia no Reino Unido e na Europa, alguns de seus requisitos técnicos e o que todos podemos esperar na terça-feira.

Havia uma razão específica para a grande lacuna entre os lançamentos da Disney nos EUA e no Reino Unido? Quando criamos a estratégia de lançamento global original para o Disney +, realmente tínhamos alguns parâmetros que nos ajudaram a tomar decisões sobre quais países lançaríamos e quando. Um critério foi: "Temos o conteúdo disponível?"

Como você pode imaginar, estamos no negócio de licenciar nossa programação para terceiros em todo o mundo. E parte da jornada de criação e lançamento do Disney + foi recuperar esses direitos para que pudéssemos explorá-los - além de criar uma programação original que achamos que fazia sentido. Portanto, o critério 1 era: "A oferta de conteúdo está pronta para ser lançada nessa região?

O segundo segundo critério foi: "O país está pronto para receber um serviço SVOD de mercado de massa como o Disney +?"

E, finalmente, sabíamos que havia muita localização que precisaria ocorrer - se era a interface do usuário, se era o conteúdo para concluir os subs e dubs e se eram os mecanismos de pagamento necessários trabalhar nesses países.

Então, precisávamos fazer todo esse trabalho e agendar de uma maneira que fizesse sentido.

Você aprendeu alguma coisa com o lançamento nos EUA que beneficiará o Reino Unido? Sim, nós aprendemos muito.

Você sabe, quando pensa em lançar um novo serviço, há todos os tipos de problemas de experiência do consumidor com os quais você lida. Recebemos muitos comentários diretamente dos consumidores, através do serviço social ou de atendimento ao cliente, ou através de pessoas que nos procuram diretamente.

Também recebemos muitos comentários assistindo os dados dos aplicativos - nossos instrumentos de certa forma - onde podemos observar o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, melhoramos a experiência do consumidor. Melhoramos o merchandising, o que a programação estava expondo e melhoramos os mecanismos de pagamento.

Até lançamos em mais plataformas desde então.

Então, qual foi a importância de iniciar o maior número possível de dispositivos? Muito importante. Queremos disponibilizar o serviço a todos os consumidores em todos os dispositivos que eles têm em suas residências.

O que não queremos é que você, como assinante, possa assisti-lo apenas em alguns de seus dispositivos. Por isso, queremos que você assista ao nosso serviço em todos os seus dispositivos em sua casa.

É por isso que gastamos muito tempo e esforço para garantir um amplo suporte a dispositivos, da Web que funcionará em computadores desktop e laptops, ao iOS e Android para telefones celulares e tablets. Além de consoles de jogos, como Xbox e PlayStation, dispositivos de mídia de streaming, como Fire TV e Roku, além de dispositivos de TV conectados.

Muitos serviços não são tão amplos quanto nós. O que você verá é que fomos muito amplos em termos de suporte a dispositivos, não apenas nos diferentes dispositivos, mas voltando às versões mais antigas desses dispositivos e garantindo que a experiência seja realmente ótima.

O Disney + usa streaming adaptável? Definitivamente, temos streaming adaptável. Dependendo da largura de banda que você possui, ou mesmo do dispositivo, podemos adaptar a qualidade do streaming para garantir um serviço de alta qualidade. Se você tiver muita largura de banda, transmitiremos com a mais alta qualidade que acreditamos que o dispositivo possa suportar.

Se você realmente tiver menos largura de banda ou um dispositivo com menos memória ou poder de processamento, ajustaremos o streaming para se adequar a esse dispositivo. Não importa em que dispositivo você esteja ou em qual situação de largura de banda esteja, você terá uma ótima experiência.

Isso também é opcional? Você pode acessar as configurações em um dispositivo móvel e defini-lo como uma taxa de bits mais baixa, por precaução? Sim, permitimos que os clientes personalizem a qualidade da transmissão e o tamanho do download.

Algumas pessoas querem streaming e / ou downloads da mais alta qualidade e outras preferem algo mais medido.

Com o Disney + capaz de 4K HDR (Dolby Vision), agora era o momento certo para lançar todos os filmes de Star Wars em 4K? Quando estávamos desenvolvendo a capacidade de fazer 4K HDR, senti fortemente que precisávamos obter a programação que realmente mostraria isso.

Portanto, o conteúdo de Star Wars, o conteúdo da Marvel - esses são claramente os tipos de programação com os quais, como consumidor, você vai querer ver essa ótima qualidade de imagem.

Você também tem alguma opinião sobre o 8K atualmente? Eu acho que no futuro, com certeza.

Continuaremos a avaliar 8K, embora você queira ver o suporte da perspectiva do dispositivo antes de investir na disponibilização.

Você acha que chegaremos a um momento em que o streaming de vídeo e a mídia digital em geral substituirão completamente a mídia física? É uma pergunta interessante. Eu realmente não pensei muito sobre isso.

Eu acho que diferentes segmentos de clientes têm interesse em diferentes tipos de formatos. Então a realidade é que acho que pessoas diferentes querem coisas diferentes. Eu só quero ter certeza de que o Disney + forneça uma ótima experiência e que seja acessível a todos os possíveis consumidores.

Em última análise, o que queremos fazer é servir nossos consumidores. Portanto, se eles querem mídia física, queremos que eles possam usar mídia física. Se eles querem assistir usando um serviço de streaming, queremos oferecer a eles um serviço de streaming.

Finalmente, você pode resumir o Disney + em apenas cinco palavras? Ha ha, eu iria com as cinco marcas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Eu vou com isso.