Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Disney + estará disponível no Reino Unido e em vários países europeus a partir de terça-feira, 24 de março, e confirmamos que você poderá assistir aos três primeiros episódios de The Mandalorian em sua primeira semana.

Os dois primeiros episódios estarão disponíveis para assistir no primeiro dia, enquanto o terceiro será adicionado à plataforma pela Disney na sexta-feira, 27 de março.

Cada um dos cinco episódios restantes da primeira temporada será exibido semanalmente.

Isso, ao contrário de alguns relatórios que sugerem que você só poderá assistir todos os episódios semanalmente, com apenas o primeiro disponível inicialmente.

A temporada final de Star Wars: The Clone Wars também começará com dois episódios disponíveis no dia do lançamento. Em seguida, dois episódios serão adicionados na sexta-feira daquela semana.

Então, como The Mandalorian, o restante dos episódios chegará semanalmente toda sexta-feira.

No lançamento, o Disney + estréia exclusivamente 26 séries e filmes originais. Haverá mais de 500 filmes e 300 séries de TV disponíveis desde o início.

O serviço já está disponível nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda. A partir de 24 de março, estará disponível no Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça.

Outros países europeus, incluindo Bélgica, países nórdicos e Portugal, seguirão no verão.

O preço é de £ 5,99 / € 6,99 por mês, embora você também possa obter uma assinatura de um ano inteiro por apenas £ 50 se pré-encomendar 12 meses até segunda-feira, 23 de março.

