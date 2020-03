Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ontem, a Disney adicionou o Frozen II ao seu serviço Disney +, a fim de proporcionar uma pausa para os pais terem que cuidar de crianças casadas durante a pandemia de coronavírus.

Está disponível para transmissão no Disney + nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda - todas as regiões em que o serviço está disponível no momento.

No entanto, vale ressaltar que essas são as únicas regiões onde o filme foi anunciado, por enquanto.

Não é esperado que ele esteja disponível como parte da linha de lançamento do Disney +, quando estiver disponível no Reino Unido e na Europa Central em 24 de março.

Qualquer pai do Reino Unido que planeja sentar-se com seus filhos para assistir Frozen 2 em casa esta semana ainda pode fazê-lo, com o filme agora disponível em plataformas digitais, como a Sky Store , mas terá que esperar mais para chegar na Disney +.

Em vez disso, a linha de lançamento da Disney + UK já é extensa.

Os destaques incluem uma vasta seleção de filmes e programas de TV da Marvel Studios, filmes da Pixar, todos os clássicos da Disney e muito mais.

Também descobrimos recentemente que seu lançamento no Reino Unido e na Europa não deve ser afetado pelo surto de coronavírus , independentemente de qualquer esforço extra no serviço on-line proveniente de inscrições acima do esperado.

