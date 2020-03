Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Disney + será lançado com muito alarde no Reino Unido e na Europa Central na terça-feira, 24 de março.

No entanto, devido às medidas contínuas de surto e auto-isolamento de coronavírus em vários países, ele chega no momento em que os serviços de streaming podem estar em uma demanda maior do que o esperado anteriormente. E isso pode ser um benefício e um fardo para o lançamento do novo serviço.

Certamente, poderia ganhar muito mais interesse daqueles que vivem em casa nas próximas semanas e meses. E isso pode resultar em um esforço maior do serviço, pois a carga e o acesso do servidor podem ser muito maiores do que o previsto anteriormente.

Mesmo sem a pandemia do COVID-19, a Disney + lutou com o peso de muito mais assinantes do que o esperado no dia de lançamento nos EUA. Uma série de interrupções se seguiu, enquanto 10 milhões de membros tentaram ver o The Mandalorian e outros mimos de lançamento.

Felizmente, a Pocket-lint aprendeu que desta vez não deve ser um problema, independentemente de qualquer carga extra. De fato, os problemas enfrentados nos EUA devem provar ser inestimáveis.

Michael Paull, presidente de serviços de streaming da Disney , nos disse que o planejamento extensivo do dia do lançamento leva em consideração todas as circunstâncias: "Estamos fazendo muito planejamento para esse lançamento. E, como parte desse planejamento, estamos nos certificando de que é capaz de lidar com cargas significativas em termos de tráfego ", explicou.

"O bom é que já estamos operando em três regiões do mundo, em cinco países. O serviço está em funcionamento nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda, então temos toda essa escala acontecendo.

"E anunciamos há pouco tempo que já possuímos 28,8 milhões de assinantes pagos. Portanto, este serviço está operando em um nível razoável de escala há algum tempo e, obviamente, o dia do lançamento é algo que estamos fazendo bastante. preparação para."

Com coronavírus ou não, o Disney + deve, portanto, funcionar no Reino Unido e na Europa desde o início. E não poderia ser mais oportuno.

O Disney + custará £ 5,99 / € 6,99 por mês no Reino Unido e na Europa, respectivamente. Ele estará disponível em várias plataformas conectadas, incluindo iOS, Android, Amazon Fire TV, smart TVs, consoles de jogos, PCs e Macs.

Atualmente, você pode obter um grande desconto na assinatura de um ano, ao preço de £ 50 por 12 meses no Reino Unido. Você precisa ser rápido, pois a oferta de pré-venda termina na segunda-feira, 23 de março.

