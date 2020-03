Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney divulgou toda a programação de filmes e programas de TV que você pode esperar no Disney +, quando for lançado no Reino Unido em 24 de março. Existem mais de 500 filmes e 350 séries, além de conteúdo original como The Mandalorian e Togo.

Há quase muito para assistir. Portanto, pensamos em detalhar alguns dos destaques, para que você possa começar a formular um plano para o que deseja assistir primeiro. Lembre-se de que você precisará de uma assinatura mensal para assistir. No Reino Unido, o Disney + custará £ 5,99, mas também há uma assinatura introdutória de 12 meses por £ 50 , contra o preço regular eventual de £ 60 para uma assinatura anual.

Disney + US e Disney + UK terão algumas pequenas diferenças no conteúdo disponível para visualização. Aqui está o que você pode assistir no Reino Unido.

Apenas os dois filmes solo de Spiderman - Homecoming e Far From Home - estão faltando na lista de filmes da Disney + da Marvel Cinematic Universe. Mas há um enorme catálogo de desenhos animados centrados em vingadores e o Disney + Original Marvel Hero Project que pode ajudar a compensar isso.

Aqui estão nossas principais opções do MCU na Disney + UK:

Vingadores Ultimato

Vingadores: Guerra Infinita

Thor: Ragnarok

Pantera negra

Capitão Marvel

O único filme de Guerra nas Estrelas ausente da Disney + Reino Unido no lançamento é o filme mais recente, Guerra nas Estrelas: A Ascensão do Skywalker. No entanto, ele ainda não está disponível para streaming, portanto, espere que ele atinja o Disney + assim que for lançado. Além de 10 filmes de Guerra nas Estrelas, existem séries Disney + originais como The Mandalorian, série de animação The Clone Wars, bem como um catálogo de programas animados mais antigos de Star Wars.

Aqui estão nossas principais opções para o conteúdo de Star Wars na Disney + UK:

O Mandaloriano

Guerra nas Estrelas: Os Últimos Jedi

Guerra nas Estrelas: Uma Nova Esperança

Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca

Guerra nas Estrelas: A Guerra dos Clones

Se você mora em uma casa com crianças pequenas e até adolescentes, o Disney + basicamente se tornará uma necessidade para você e sua família. E uma grande razão para isso é a inclusão de mais de 20 filmes da Pixar no lançamento, incluindo lançamentos mais recentes, como Toy Story 4.

Aqui estão os melhores filmes da Pixar na Disney + UK:

Toy Story 1-4

O Bom Dinossauro

Os Incríveis II

Acima

Wall-E

O Disney Vault é menos um cofre real e mais uma estratégia de negócios que a Disney usou durante a maior parte de sua história. Em vez de disponibilizar todos os filmes o tempo todo, seus filmes foram mantidos no "The Vault" em momentos diferentes e não à venda. No entanto, a Disney + UK promete acesso sem precedentes ao Disney Vault. Tem clássicos como Cinderela e sucessos modernos como Frozen .

Aqui estão alguns dos melhores hits do Disney Vault na Disney + UK:

Congeladas

O Rei Leão (o filme de animação de 1994 e o remake de ação ao vivo em 2019)

Bela e A Fera

A pequena Sereia

Os Aristocatas

Os poderosos patos

A compra de propriedades da Fox pela Disney realmente ajudou a preencher a biblioteca Disney + EUA e Reino Unido. Ele adicionou conteúdo popular como a franquia X-Men das últimas duas décadas, bem como mais de 30 temporadas de Os Simpsons.

Aqui estão nossas principais opções de propriedades Fox na Disney + UK:

Os Simpsons

O Wolverine

X-men: Dias de um futuro esquecido

Sozinho em casa

Já mencionamos que o Disney + é basicamente um item obrigatório para famílias com crianças pequenas devido à Pixar e ao Vault, mas outro motivo é que é um poço sem fim de conteúdo infantil, graças ao Disney Channel. Tem programas animados como Phineas e Ferb e Gargoyles, além de conteúdo de ação ao vivo como The Suite Life of Zach and Cody e Hannah Montana.

Aqui estão as principais opções do Disney Channel na Disney + UK:

O clube do Mickey Mouse da Disney

Queda de gravidade

Contos de Pato

O menino encontra o mundo

Kim Possible

