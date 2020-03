Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney confirmou ao Pocket-lint que mais de 600 episódios de Os Simpsons serão hospedados no Disney + no Reino Unido desde o lançamento.

Relatórios anteriores sugeriram que, diferentemente da versão americana da plataforma de streaming, os Simpsons não fazem parte do pacote, pois ainda estão vinculados a um acordo com a Sky no Reino Unido.

No entanto, considerando que as duas marcas assinaram um acordo recentemente para levar a Disney + à Sky Q e Now TV , parece que também comprometeram os Simpsons.

A notícia foi revelada em um tweet pela conta Disney + UK. Desde então, a Pocket-lint falou com a Disney sobre sua oferta de lançamento: todas as temporadas de 1 a 29 estarão disponíveis no Disney + no lançamento. Em seguida, a temporada 30 será adicionada a partir de novembro de 2020.

Mais de 600 episódios de Os Simpsons + Disney + Pixar + Marvel + Guerra nas Estrelas + Nat Geo = Doh não perca! pic.twitter.com/IqRM1BXU6C - Disney + UK (@DisneyPlusUK) 4 de março de 2020

É uma ótima notícia para os fãs britânicos, que expressaram suas preocupações com os rumores online de que o Disney + seria lançado sem Homer, Bart e a gangue.

O Disney + estará disponível a partir de 24 de março no Reino Unido e na Europa Central.

No momento, está em operação uma oferta de pré-encomenda de assinatura, oferecendo a você o valor de um ano inteiro do novo serviço por apenas R $ 49,99, desde que você se inscreva antes de 23 de março de 2020.

