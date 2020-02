Esqueça binging The Mandalorian na Disney + UK no lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Muito foi escrito sobre o lançamento do Disney + no Reino Unido e na Europa continental em 24 de março, mas surgiu uma coisa que pode conter um pouco da empolgação. Sua maior atração, The Mandalorian, não estará disponível para transmissão total no primeiro dia.

Em vez disso, foi revelado que a Disney planeja adicionar episódios à plataforma semanalmente - como fez após o lançamento nos EUA no final do ano passado.

Conforme observado em seu feed oficial do Twitter no Reino Unido, o Disney + lançará o primeiro episódio no dia do lançamento e o lançará nas semanas seguintes.

A razão é óbvia. É possível que exista um breve período de teste para novos assinantes do Disney + e, se todos os episódios de The Mandalorian estivessem disponíveis desde o início, você pode perder o tempo todo e cancelar a assinatura sem pagar um centavo. Mesmo se não houver um teste gratuito, você poderá fazer o mesmo e cancelar a inscrição após o pagamento inicial de £ 5,99.

Isso não seria ótimo para a Disney, pois preferia não ter um recuo tão grande de assinantes desde o início de seu lançamento na Europa.

É uma decepção quando toda a temporada está disponível para exibição nos EUA e, estranhamente, na Holanda - que serviu de banco de ensaio para o serviço - por um tempo.

Ainda assim, as coisas boas chegam para aqueles que esperam e, como relatamos anteriormente , você pode obter um grande desconto na assinatura de um ano da Disney + se fizer uma pré-compra até 23 de março de 2020. Dessa forma, você poderá ver todo o The Mandalorian por menos.

squirrel_widget_187869