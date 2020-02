Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Disney + será lançado no Reino Unido (e em outras regiões da Europa) dentro de um mês, na terça-feira, 24 de março de 2020. E agora você pode aproveitar bastante a assinatura de um ano inteiro se se inscrever com antecedência.

Ao fazer o pedido antecipado do Disney + antes do dia do lançamento, você pode receber 12 meses do novo serviço de streaming por apenas 49,99 libras - o que equivale a 4,17 libras por mês. Caso contrário, uma assinatura mensal geral custará £ 5,99 por mês.

Você só tem até 23 de março de 2020 para aceitar a oferta. Depois disso, o serviço estará disponível apenas para a taxa completa.

O Disney + é o novo serviço de streaming que inclui programação e filmes do vasto catálogo da Disney , incluindo seus próprios clássicos e shows animados, filmes da Pixar, além das coleções Star Wars e Marvel Universe.

Os documentários da National Geographic também fazem parte da oferta de conteúdo.

Talvez o maior atrativo no lançamento seja toda a primeira temporada de The Mandalorian, com a estreia de The Child - talvez mais carinhosamente conhecido como "Baby Yoda".

Com o lançamento do Disney + nos EUA e na Holanda no final do ano passado, o Baby Yoda se tornou algo sensacional na Internet. Também haverá uma enxurrada de brinquedos e mercadorias ao longo de 2020, incluindo uma versão animatrônica da criança pequena e verde .