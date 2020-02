Disney divulga datas de lançamento de The Mandalorian Season 2 e seus shows da Marvel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O apelo aos lucros da Disney era um saco misto para os observadores - por um lado, como o nome sugere, envolvia em grande parte explicações sobre como está o desempenho dos negócios da gigante da mídia.

Isso significou a discussão de quantas pessoas assinaram o Disney + até agora e a revelação um tanto importante de que o Hulu finalmente sairá da América do Norte e se expandirá globalmente em 2021.

No lado criativo, o CEO da Disney, Bob Iger, também ficou feliz em discutir os planos para os próximos programas originais da Disney e em esclarecer alguns detalhes.

O primeiro sucesso de estréia da Disney + foi The Mandalorian, o programa Star Wars no estilo ocidental Spaghetti, que apresentou o golpe de mestre em design de personagens que é Baby Yoda (The Child, tanto faz).

Agora, Iger revelou que a segunda temporada do programa chegará à Disney + em outubro de 2020, para dar aos fãs um mês para circular em seus calendários. Curiosamente, Iger também mencionou que os spin-offs do programa estão sendo considerados, se algum de seus personagens é particularmente ressonante.

O restante das notícias de Guerra nas Estrelas foi completado com a confirmação de que o programa Obi Wan Kenobi de Ewan McGregor ainda está em andamento, assim como outro com Diego Luna reprisando seu papel como Cassian Andor de Rogue One.

Se Star Wars é uma das jóias da coroa da Disney, outra é a Marvel, e Iger também nos deu algumas datas de lançamento dos principais shows da Marvel no pipeline.

O Falcon e o Soldado Invernal vão ao ar em agosto de 2020, uma data que havia sido amplamente divulgada, e verão esses dois Vingadores da Equipe B até agora parem de holofotes.

Outro show muito aguardado, WandaVision, estrelado por Elizabeth Olsen e Paul Bettany como Feiticeira Escarlate e Visão, acontecerá em dezembro de 2020. Finalmente, Tom Hiddleston retornará ao seu papel icônico de Loki em uma série em 2021.

Todos eles foram vislumbrados no recente anúncio do Disney + no Super Bowl , por isso faz sentido que eles estejam sendo colocados em uma linha do tempo para os fãs anteciparem.

Por fim, se isso não for suficiente para a Marvel, Iger também disse que existem sete outros programas da Marvel em algum estágio de desenvolvimento, incluindo She-Hulk, Hawkeye, Marvel, Moon Knight e uma série de antologias, E se? Não é de surpreender que a Disney esteja interessada em obter o valor do dinheiro nas propriedades da Marvel, mas será interessante ver se tudo isso vê a luz do dia.

Compre telefones celulares , telefones pré-pagos e planos de celular na AT&T Wireless. AT&T é uma empresa de telecomunicações sem fio que oferece cobertura a milhões de clientes nos EUA. A AT&T oferece produtos exclusivos da Apple, Nokia, Sharp, Sony, LG, Moto, Samsung e outros fabricantes. A empresa de celular continua sendo a favorita dos consumidores que gostam de sua qualidade de voz aguda e descontos nos planos de telefonia celular.