Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Hulu é um dos serviços de streaming mais populares, mas é limitado aos EUA e não está disponível globalmente. Isso vai mudar no próximo ano.

O CEO Bob Iger disse na terça-feira que a Disney planeja começar a expandir o serviço de streaming internacionalmente em 2021. Iger também observou que a Disney está se concentrando no lançamento global do Disney +, que estreou em novembro nos EUA, Canadá e Holanda. Mas o Hulu tem 13 anos e ainda precisa se expandir para o Reino Unido, Europa e outros grandes mercados fora dos EUA.

"Achamos que precisamos nos concentrar nos lançamentos [Disney + internacionais], no marketing e na criação de produtos para esses produtos. E depois entre com o Hulu logo após ou logo depois disso", disse Iger durante uma teleconferência ganhos trimestrais da empresa.

O Hulu oferece conteúdo premium, como programas de TV de sucesso e filmes de longa-metragem. Os planos começam em US $ 5,99 por mês com anúncios e aumentam se você quiser desfrutar de uma experiência sem comerciais. Há também o Hulu com TV ao vivo, por US $ 54,99 por mês, que oferece mais de 60 canais de notícias, esportes e entretenimento, além de acesso ilimitado à biblioteca de streaming sob demanda do Hulu.

Atualmente, o Hulu tem mais de 30 milhões de assinantes. Nos EUA, você pode adquiri-lo com o ESPN + como parte de um pacote Disney + por US $ 13 por mês.

