É quantas pessoas se inscrevem no Disney +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney anunciou que a Disney + adicionou 26,5 milhões de assinantes nos três primeiros meses após o lançamento em novembro.

"Tivemos um primeiro trimestre forte, destacado pelo lançamento do Disney +, que superou até nossas maiores expectativas", disse o CEO Bob Iger em um comunicado . A Disney também disse que o Hulu saltou de 22,8 milhões de assinantes em 2018 para 30,4 milhões no final de 2019. A ESPN + também cresceu, de 1,4 milhão no ano anterior para 6,6 milhões no final de 2019. Ambos os serviços estão incluídos em US $ 13 por mês Pacote Disney +.

Para comparação, a Netflix possui 167 milhões de assinantes pagos em todo o mundo, incluindo 61 milhões nos EUA. Enquanto isso, a Apple divulgou notavelmente seus mais recentes ganhos trimestrais recentemente, mas não revelou quantos assinantes da Apple TV + adicionou nos últimos 90 dias.

Os analistas esperavam que a Disney + acrescentasse 20 milhões de assinantes até o final de 2020, por isso o crescimento inesperado de assinantes não só ajudou a Disney a superar as previsões, mas também a seus ganhos. A empresa reportou US $ 28,6 bilhões em receita, acima do esperado. Os resultados do primeiro trimestre da empresa também incluíram um aumento de US $ 2,5 bilhões nas bilheterias. A receita da divisão de estúdios foi de US $ 3,8 bilhões.

A Disney indicou que espera que a Disney + receba milhões de mais assinantes (e, portanto, gere mais receita) nos próximos meses, principalmente porque será lançada em mercados globais adicionais. Atualmente, o Disney + está disponível apenas no Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia.

Compre telefones celulares , telefones pré-pagos e planos de celular na AT&T Wireless. AT&T é uma empresa de telecomunicações sem fio que oferece cobertura a milhões de clientes nos EUA. A AT&T oferece produtos exclusivos da Apple, Nokia, Sharp, Sony, LG, Moto, Samsung e outros fabricantes. A empresa de celular continua sendo a favorita dos consumidores que gostam de sua qualidade de voz aguda e descontos nos planos de telefonia celular.