Há três spin-offs dos Vingadores chegando às telonas em 2020 e além, todos sob o cuidado da Disney + . E agora podemos ver imagens deles pela primeira vez.

A Marvel Studios exibiu um trailer durante o Super Bowl da noite passada, com breves vislumbres de WandaVision, The Falcon e the Winter Soldier e Loki, estrelado por Tom Hiddleston.

Se você ainda não viu Avengers: Endgame e não sabe o que acontece no final, desvie o olhar agora.

Se você ainda estiver conosco, podemos presumir que você tenha.

No teaser, vemos Falcon (Anthony Mackie) experimentar o escudo do Capitão América pela primeira vez - como entregue a ele no final do filme - sugerindo o estágio seguinte do desenvolvimento do personagem. Também temos um breve vislumbre de Bucky, embora sem muitas pistas sobre o que esperar dele.

Loki aparece no que parece uma roupa de prisão no final: "Eu vou queimar este lugar até o chão", ele diz ameaçadoramente.

Mas, a sequência mais interessante de clipes é de Wanda - A Feiticeira Escarlate - e Visão, no que parece diferentes cenas no estilo de sitcom da TV americana, que provavelmente foram presas neles por alguma força mágica.

Não há indicação de quando alguma das séries pode ir ao ar. Sabemos que Falcon e Winter Soldier estão programados para o outono (outono), mas a WandaVision está apenas "no final de 2020" por enquanto e Loki pode não ser adicionado até 2021.

O Disney + está disponível agora nos EUA e na Holanda e está chegando a várias outras regiões, principalmente Reino Unido e Europa, em 24 de março.

