Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No dia 24 de março, o Disney + será lançado no Reino Unido (e em outros países europeus), levando Disney, Marvel, Pixar e muito mais para as residências do Reino Unido. O serviço vai custar £ 5,99 por mês, embora você possa obtê-lo mais barato se aceitar a oferta de uma assinatura de um ano.

Está disponível como pré-encomenda até 23 de março e custa 49,99 libras, em vez das 59,99 libras normais, funcionando como 4,17 libras por mês.

Se você é um cliente da O2, também poderá acessar o Disney + por meio de uma oferta exclusiva que oferece acesso de 6 meses aos clientes mensais da O2 - o que também vale a pena investigar.

Mas, além de ter uma assinatura do serviço, você também deseja colocá-lo na TV e há várias maneiras de fazer isso.

O Disney + pode ser acessado a partir de um navegador da Web para desktop e de uma ampla variedade de dispositivos móveis, navegadores para desktop, consoles de jogos, decodificadores e TVs inteligentes. Verifique se você está executando o software mais recente em qualquer um dos dispositivos a seguir e instale o aplicativo Disney + (se ele ainda não estiver lá).

Mas se você não tem acesso a um aplicativo nativo na sua TV - e atualmente não tem como acessá-lo -, há algumas opções para os dispositivos acessarem o serviço.

Foi confirmado que o Sky and Now TV oferecerá suporte ao Disney +; portanto, se você tiver um desses serviços e os dispositivos que os acompanham, poderá usar o hardware já conectado à sua TV. Suspeitamos que você poderá acessar o serviço na sua TV e concluir o serviço.

Se você está procurando uma maneira econômica de colocar o Disney + na TV, existem poucas opções melhores que o Roku Express. Este é o dispositivo básico para o Roku e suporta apenas conteúdo em 1080p - mas se você tiver uma TV menor, não há mal nenhum em usar o Roku Express. Você também recebe muito pelo seu dinheiro com acesso ao Apple TV +, Netflix, Amazon Video, YouTube e muitos outros serviços.

A opção alternativa seria o Fire TV Stick. Esta é a opção de TV da Amazon e oferece uma experiência semelhante à do Roku. É uma ótima relação custo / benefício, oferece acesso a vários serviços de TV, incluindo Disney +, e recebe descontos regulares. Embora você possa transmitir o Disney + para um Chromecast, preferimos a abordagem Fire TV ou Roku porque você tem um controle remoto físico.

Embora essas duas opções acima ofereçam uma ótima maneira de obter o Disney + na sua TV de forma barata, elas não oferecem a melhor qualidade que o serviço oferece. Você pode obter streaming HDR 4K da Disney +, portanto, um dos dispositivos avançados abaixo vale a pena considerar - se você tiver uma TV HDR 4K que ainda não tenha acesso ao aplicativo Disney +.

O Amazon Fire TV Stick 4K suporta 4K HDR, mas também oferece Dolby Vision e Dolby Atmos, por isso é uma ótima seleção de suporte de formato para adicionar facilmente à sua TV. Como dissemos acima, ele oferece uma gama completa de serviços - incluindo outros que possuem conteúdo Dolby Vision e Atmos.

Se você não possui uma TV compatível com Dolby Vision, não precisa se preocupar em ter uma serpentina compatível com Dolby Vision. Sim, é perfeitamente bom usar o Fire TV Stick 4K, mas você pode considerar o Roku Premiere ou o Roku Streaming Stick +.

A Verizon está oferecendo um ano grátis da Disney + com seus planos Verizon Unlimited e Fios Home Internet. Possui cinco planos sem fio ilimitados, variando de US $ 35 por linha (mínimo de quatro linhas) a US $ 90 para uma única linha. A Verizon também possui três planos de Internet da Fios Home, variando de US $ 40 a US $ 80.

Assinantes existentes da Verizon Unlimited

Vá para a página de inscrição Disney + da Verizon e selecione Introdução . Em Já tem ilimitado ?, selecione Obter Disney + e entre. Na página seguinte, abaixo do 1º ano em US $ 6,99 / mês depois, selecione Obter Disney +. Aceite os Termos e Condições e selecione o botão Inscrever-se na Disney +.

Clientes existentes da Verizon que não possuem um plano ilimitado

Se você não é cliente da Verizon ou da Fios, mas gostaria de obter o Disney +

Se você já se inscreveu em um contrato anterior do Disney + que não está mais disponível, ainda poderá obter um ano gratuito como cliente da Verizon. Basta se inscrever para o ano gratuito da Disney + através do site da Verizon (usando as etapas acima) e, quando você for redirecionado para o site da Disney +, faça login com o login usado ao comprar sua assinatura. O Disney + ainda aplicará o ano gratuito à sua conta.

O Disney +, lançado em 12 de novembro, custa US $ 7 por mês (ou US $ 70 por ano) para assinatura. No entanto, a Disney está agregando o Disney + ao Hulu (anúncios) e ao ESPN Plus por US $ 13 por mês . Isso equivale a uma economia de US $ 5 por mês.

Por fim, os assinantes do Disney + são elegíveis para um teste gratuito de uma semana . Apenas cancele dentro de sete dias para evitar ser cobrado.