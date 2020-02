Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Marvel lançou Avengers: Endgame no ano passado, e enquanto esse filme acabou com alguns dos heróis mais poderosos da Terra e serve como final para as primeiras fases do Universo Cinematográfico da Marvel, também conhecido como Saga Infinity, a Disney confirmou que o MCU continuar.

Por mais difícil que seja imaginar um MCU sem nossos amados super-heróis que amamos na última década de mais de vinte blockbusters, é reconfortante saber que o universo não está completamente pronto. Isso leva à questão do que está por vir, e a Marvel Studios já anunciou uma dúzia de novos filmes e shows e suas datas de lançamento, além de outros oito filmes e shows ainda aguardando datas de lançamento.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que está por vir para o MCU. Também incluímos detalhes sobre filmes adjuntos, como o próximo filme de Morbius e a sequência de Venom, que fazem parte do Universo Spider-Man da Sony.

Se você quiser a versão sem spoilers deste guia, role para a parte inferior, onde anexamos versões de lista rápida que você pode ler.

NOTA: Existem spoilers abaixo.

Data de lançamento: 1 de maio de 2020

Sabemos que a personagem Viúva Negra se sacrifica em Avengers: Endgame para obter a Soul Stone e derrotar Thanos, mas isso não impediu a Marvel de seguir em frente com sua personagem no MCU. Um filme solo da Viúva Negra irá explorar o passado misterioso do personagem. É ambientado entre os eventos de Capitão América: Guerra Civil e Guerra do Infinito, e David Harbour deve co-estrelar ao lado de Scarlett Johansson como a resposta da União Soviética ao Capitão América, Red Guardian.

Data de lançamento: agosto de 2020 (no Disney +)

O primeiro dos novos shows da Marvel feitos para a Disney + terá duas caras conhecidas: Falcon, de Anthony Mackie, e Winter Soldier, de Sebastian Stan. Surpreendentemente, o bandido com quem eles terão que parar é o Barão Zemo de Daniel Bruhl, que era o vilão do Capitão América: Guerra Civil. Eles também terão que lidar com John Walker, interpretado por Wyatt Russell, que o governo escolheu para usar o escudo do Capitão América.

Data de lançamento: Dezembro 2020 (no Disney +)

A WandaVision verá Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen retornar para uma aventura própria, exclusivamente no novo serviço de streaming Disney +. O show contará com a visão de Paul Bettany, que vimos pela última vez sendo esmagada / explodida por Thanos. Os primeiros rumores e as primeiras visões do trailer mostram o casal, talvez vivendo em uma realidade falsa criada por Wanda, com base em programas de TV clássicos como I Love Lucy.

Data de lançamento: 6 de novembro de 2020

Os Eternos são uma ramificação da humanidade e efetivamente imortais, e cada um deles tem diferentes tipos de poderes. Dependendo da série de quadrinhos que você está lendo, os personagens podem ser destruídos a tal ponto que nada além de moléculas permanecem e, no entanto, ainda podem se regenerar. Eles eram os protetores originais da Terra e geralmente batalham com os Desviantes, que têm poderes semelhantes aos Eternos.

A data de lançamento de novembro de 2020 foi anunciada na San Diego Comic-Con 2019. A atriz Angelina Jolie está ligada ao filme como a guerreira Thena, com Kumail Nanjiani, Selma Hayek e Richard Madden co-estrelando ao lado dela. Kit Harrington também foi recentemente adicionado como o Cavaleiro Negro empunhando espadas.

Data de lançamento: 12 de fevereiro de 2021

Shang-Chi é o primeiro super-herói asiático da Marvel a ser exibido na tela grande. Simu Liu foi escolhido como o mestre de Kung-Fu, Shang Chi e Destin Daniel Cretton atuará como diretor. Segundo informações, este filme verá o mandarim como o vilão. (O Mandarin é meio que no Iron Man 3, com Ben Kingsley interpretando o papel. No entanto, no Iron Man 3, o Mandarin era apenas um ator que foi pago pelo verdadeiro vilão, Aldrich Killian.) Um ator diferente interpretará o Mandarin em Shang-Chi filme e deve ser mais como o malfeitor de quadrinhos.

Quanto à menção aos Dez Anéis no título, os dados da Marvel o reconhecerão como um retorno de chamada à organização terrorista dos Dez Anéis que sequestrou Tony Stark no primeiro filme do MCU, Homem de Ferro. Então, achamos que Shang-Chi pode estar enfrentando uma versão ressurgente da organização terrorista liderada pelo mandarim.

Data de lançamento: Primavera de 2021 (na Disney +)

Loki de Tom Hiddleston está voltando!

Desta vez, ele está vindo para a Disney +. No entanto, não veremos mais Loki que morreram tentando salvar seu irmão na Guerra do Infinito. Em vez disso, o show será centrado em torno dos Loki que escaparam após a batalha de Nova York - durante as aventuras de viagens no tempo em Endgame. Em outras palavras, uma versão de Loki que não começou sua vez em direção aos mocinhos.

Os primeiros rumores parecem apontar para Loki viajando no tempo durante a série, mas pouco mais se sabe. Michael Waldron atuará como showrunner de Loki, ele já trabalhou como escritor e produtor de Rick e Morty.

Data de lançamento: 7 de maio de 2021

A sequência do Doutor Stephen Strange, de Benedict Cumberbatch, foi confirmada na San Diego Comic-Con 2019, com a surpresa de que Wanda Maximoff, de Elisabeth Olsen, ajudará Doctor Strange. Há rumores de que a trama para o próximo filme está centrada em algo acontecendo dentro do Universo Marvel, talvez iniciado por Wanda na WandaVision, o que levará a universos alternativos se fundindo de maneiras destrutivas, e o Dr. Strange precisará corrigi-lo.

Data de lançamento: 16 de julho de 2021

Após o lançamento de Homem-Aranha: Longe de Casa, em 2019, houve o anúncio de uma separação entre a Marvel Studios e a Sony Pictures que impediria o Homem-Aranha de Tom Holland de aparecer em mais filmes do MCU. Felizmente, as cabeças mais frias prevaleceram e os estúdios concordaram em continuar trabalhando juntos e anunciaram a data de lançamento do terceiro filme do Homem-Aranha sem título. Presumivelmente, o filme cobrirá os eventos da última cena cortada em Far From Home, que vê a identidade real do * Homem-Aranha * revelada ao mundo.

Data de lançamento: Verão de 2021 (na Disney +)

What If ... é um programa animado da Marvel que chega à Disney +. É baseado em quadrinhos de mesmo nome. Contará com Jeffrey Wright como The Watcher, um membro de uma raça de seres que assistem aos eventos do MCU. Cada episódio se concentrará em uma questão de estilo diferente "E se", como: E se o Quarteto Fantástico nunca tivesse seus poderes, ou se o Capitão América e o Homem de Ferro conversassem sobre suas diferenças durante a Guerra Civil?

Data de lançamento: Outono de 2021 (na Disney +)

O último show da Disney + anunciado pela Disney na San Diego Comic-Con 2019 verá Jeremy Renner retornar como Clint Barton (também conhecido como Hawkeye). A série contará com o atirador de elite treinando uma nova Hawkeye feminina chamada Kate Bishop, que será interpretada por Hailee Steinfeld. Houve boatos de que a produção em Hawkeye foi adiada ou cancelada no final de 2019, mas a Disney disse que o show está avançando.

Data de lançamento: 5 de novembro de 2021

Chris Hemsworth está programado para retornar como o Deus do Trovão para o quarto filme de Thor, mas ele não é mais a estrela. Em vez disso, ele estará entregando Mjolnir ao seu antigo interesse amoroso, Jane Foster, que é novamente interpretada por Natalie Portman. Taika Waititi voltará a dirigir após o sucesso de Thor: Ragnarok, e Tessa Thompson também retornará como Valquíria, a rainha de Asgard. Também há rumores de que Christian Bale se junte ao Beta Ray Bill .

Data de lançamento : 6 de maio de 2022

O Pantera Negra original é o filme solo de maior bilheteria no MCU, com apenas os filmes dos Vingadores no topo. Chadwick Boseman está programado para retornar, e Ryan Coogler está voltando para dirigir e escrever a sequência. Também há relatos de Michael B Jordan voltando. Embora não haja muita informação, não seria chocante ver a Marvel adaptar os quadrinhos da Pantera Negra escritos por Ta-Nehisi Coates, Uma nação sob nossos pés.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

O Capitão Marvel é um dos mais novos Vingadores, mas sabemos que, graças ao sucesso do primeiro filme, haverá uma sequência do sucesso de 2019, com rumores que o vinculam a uma data de 2022 logo após o Pantera Negra 2. Temos muito menos de uma idéia de onde o filme será ambientado no MCU maior. O primeiro filme foi ambientado em 1995, e não sabemos o que a personagem de Brie Larson estava fazendo entre então e sua aparição em Endgame. Há uma tonelada de pontas soltas do primeiro filme que poderiam fornecer a história para outro filme ambientado no passado. Há também a cena do fim de créditos de Far From Home, que contou com Nick Fury de Samuel L. Jackson a bordo de uma nave espacial, que poderia ser vinculada ao próximo recurso do Capitão Marvel.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

Este terceiro filme dos Guardiões estava previsto para chegar aos cinemas muito antes, mas foi adiado quando James Gunn foi trazido de volta a bordo para escrever e dirigir. Não temos detalhes exatos sobre o que o enredo poderia ser do novo filme, mas ele pôde ver os Guardiões procurando Gamora, que estava desaparecida no final de Endgame, ou revelar o provocador Adam Warlock, que foi exibido em o fim de Guardiões 2.

De qualquer forma, Thor pulou a bordo da nave dos Guardiões no fim de jogo para encontrar seu verdadeiro eu no espaço, então, felizmente, levaremos mais duas horas dele. Então, talvez, veremos mais dele como um personagem centrado no espaço, enquanto a versão de Jane Foster de Thor permanece na Terra.

Data de lançamento : Sem aviso prévio

Esqueça completamente todos os filmes anteriores quando se trata deste Quarteto Fantástico.

O Quarteto Fantástico tem sido alguns dos personagens de quadrinhos de estreia da Marvel desde o início. Todo esse sucesso, no entanto, ainda não foi traduzido para o cinema, com três filmes produzidos desde 2005, e nenhum deles sendo particularmente bem-sucedido. Isso provavelmente mudará com o próximo filme do Quarteto Fantástico, já que a Marvel readquiriu os direitos de produzi-lo e adicionar o quarteto ao MCU.

Não se sabe quando podemos esperar o filme, mas Kevin Feige anunciou que estava em desenvolvimento na San Diego Comic-Con 2019. Não foi incluído na revelação da programação da Fase Quatro, no entanto, o que significa que provavelmente ocorrerá em 2022 ou mais como um parte da fase cinco. Também houve rumores de que o líder do Quarteto Fantástico, Reed Richards, apareceu potencialmente no Dr. Strange no Multiverso da Loucura.

Data de lançamento : Sem aviso prévio

A primeira jogada que Mahershala Ali fez depois de ganhar o Oscar de Melhor Ator foi marcar uma reunião com a Marvel e deixá-los saber que ele queria interpretar o caçador de vampiros Blade. A Marvel Studios anunciou seu elenco na San Diego Comic-Con 2019, mas pouco se sabe sobre o filme. Como não foi anunciado oficialmente como parte da Fase Quatro, assumiremos que não estaremos vendo o caçador de vampiros empunhando espadas até 2022.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

Embora a maior parte da empolgação com a compra da Fox Films pela Disney tenha como foco os futuros filmes em potencial para os X-Men e o Quarteto Fantástico, foi fácil esquecer que a Disney agora é dona do super-herói R classificado como Deadpool, e se há rumores de que se possa acreditar , ele fará uma aparição em uma cena de créditos finais em Viúva Negra. No entanto, quanto a um filme próprio, sabemos que Disney e Ryan Reynolds estão trabalhando no projeto, mas não esperamos que ele aconteça até que a Fase Cinco da Marvel comece em 2022.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

A Disney anunciou que a Marvel será transformada em um show de ação ao vivo para a Disney +. O nome verdadeiro de Marvel é Kamala Khan, e o personagem estreou em 2013 como paquistanês-americano muçulmano de Nova Jersey. Ela se tornou um dos maiores sucessos recentes dos quadrinhos da Marvel no curto espaço de tempo desde seu início. Desde que a série foi anunciada recentemente, não há muito em termos de informações em termos de elenco ou data de lançamento, mas poderíamos imaginar que ela estreará no final de 2021 o mais cedo e provavelmente em 2022.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

Moon Knight está mais perto do final do espectro Deadpool quando se trata de heróis da Marvel. Originalmente uma arma contratada chamada Marc Spector, ele é salvo pelos deuses egípcios quando deixado para morrer no deserto e veste o manto de Moon Knight. Ele tem múltiplas personalidades e geralmente é um pouco louco. Não há muito caminho para lançar boatos neste momento (dedos cruzados para Shia Lebeouf), mas o show deve estrear após a Marvel e antes da próxima entrada.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

Nós o perdoaremos se você acha que essa é apenas uma versão feminina do Avenger mais forte, mas Jennifer Walters é uma personagem própria na Marvel Comics. Bruce Banner é seu primo e ela ganha seus poderes durante uma transfusão de sangue, mas fica muito mais à vontade com um grande alter-ego verde do que seu primo. É claro que a Marvel provavelmente mudará parte de sua história de origem. Ela será uma adição emocionante ao MCU. Ainda não há nenhum elenco da série Disney +; espera-se que estréia algum tempo depois de Moon Knight.

Estes são filmes que a Disney não confirmou, mas como possui os direitos dessas franquias, os seguintes filmes são esperados:

Data de lançamento: Desconhecido

Um quinto filme do Avenger vai acontecer, mas a Fase Quatro (também conhecida como próxima etapa) do MCU foi anunciada sem a grande equipe que encerrou as três primeiras fases. Então, estamos a pelo menos quatro anos do próximo filme dos Vingadores.

Além disso, lembre-se, desde que o primeiro Capitão América introduziu a primeira Pedra do Infinito, o MCU estava se preparando para um confronto com Thanos. Isso está feito agora, e os Vingadores estão atualmente espalhados pelo universo. Até agora, parece que a próxima parte dos Vingadores verá equipes menores de heróis se unirem, como os Jovens Vingadores liderados pelo Homem-Aranha de Tom Holland ou a A-Force feminina comandada pelo Capitão Marvel. Quanto ao que poderia forçar toda a gangue a se reunir novamente, houve algumas notícias sobre a Marvel começar o processo de seleção de elenco para a voz de Galactus, um ser celestial conhecido por devorar mundos.

Data de lançamento: Desconhecido

A aquisição da 20th Century Fox pela Disney significa que a Marvel detém os direitos de toda uma série de novos personagens, incluindo os X-Men. Já sabemos que a Marvel está trabalhando em um filme do Quarteto Fantástico, e Kevin Feige deixou as pessoas babando na Comic-Con de San Diego 2019, quando ele disse que ficaria sem tempo para falar sobre mutantes. No entanto, há um problema em adicionar os X-Men ao MCU e não pode ser resolvido com uma história de origem.

Os X-Men não são pessoas normais que caíram em resíduos radioativos e receberam superpotências. Eles são um ramo inteiro da própria humanidade. Então, é um pouco mais complicado colocar esses caras na tela no contexto do MCU, mas considerando tudo que a Marvel já realizou, não demorará muito até que Wolverine seja visto se juntando ao Homem-Aranha, Capitão Marvel e todo o resto da gangue. Esperamos que a Marvel comece a preparar as bases para a adição da raça mutante nos próximos filmes antes de realmente conseguirmos um filme dos X-Men.

Data de lançamento: Desconhecido

Há um momento no final do jogo que você pode ter perdido, que pode ser uma prévia de outro personagem de quadrinhos da Marvel fazendo sua estréia na tela grande. Como a Viúva Negra está tendo sua conferência de holograma com alguns dos Vingadores restantes, Okoye de Danai Gurira menciona terremotos no oceano ao largo da costa da África. Embora isso possa ser apenas uma linha descartável, também pode sugerir a estréia do Sub-Mariner, a resposta da Marvel para Aquaman.

Tem havido muitos rumores sobre a Marvel fazer um filme de Namor desde o lançamento de Endgame, com até o Rock ligado a interpretar o Atlante. Mas parece que não é uma prioridade no momento para a empresa e, de todos os projetos da lista, este parece ser o mais longe de ser concretizado.

Aqui estão os filmes mais esperados, incluindo os dois filmes do verso-aranha expandido da Sony e o filme final do universo dos X-Men produzido pela Fox.

Data de lançamento: 31 Julho 2020

Morbius é o próximo filme do extenso Universo Spider-Man da Sony. Conta a história do Dr. Michael Morbius (Jared Leto), que, ao tentar se curar de uma doença rara no sangue, efetivamente se transforma em um vampiro. Enquanto o personagem é um dos antagonistas do Homem-Aranha, ele também vê o tempo como um anti-herói. O trailer recente conecta o universo Sony dos vilões do Homem-Aranha ao MCU, mostrando um pôster do Homem-Aranha com as palavras assassino pintadas com spray, uma referência ao final de Homem-Aranha: Longe de Casa. Morbius também deve contar com Vulture de Michael Keaton, o antagonista do primeiro filme do Homem-Aranha, Spider-Man: Homecoming.

Data de lançamento: 2 de outubro de 2020

Venom foi um sucesso surpresa que provou que o Universo Spider-Man estendido da Sony não era uma idéia tão burra quanto todos pensávamos inicialmente. A sequência contará com Tom Hardy retornando como o simbionte e figuras negras para vê-lo enfrentar o serial killer de Woody Harrelson, Cletus Kasady, também conhecido como Carnage. O filme está programado para ser lançado em 2 de outubro de 2020 e tem Andy Serkis na linha de direção.

Aqui está tudo o que descrevemos acima, dividido em três listas de relance que são livres de spoilers.

Nota: Excluímos os filmes finais dos X-Men produzidos pela Fox, Dark Phoenix e The New Mutants, pois a Marvel Studios não estava envolvida com eles.

A Disney confirmou datas para oito novos filmes em cinco anos - e vazamentos recentes sugerem o seguinte:

Viúva Negra (1 de maio de 2020)

O Falcão e o Soldado Invernal (agosto de 2020)

WandaVision (outono de 2020)

Os Eternos (6 de novembro de 2020)

Shang Chi e a lenda dos dez anéis (12 de fevereiro de 2021)

Loki (primavera de 2021)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (7 de maio de 2021)

Homem-Aranha 3 (16 de julho de 2021)

What If ... (Verão de 2021)

Hawkeye (outono de 2021)

Thor: Amor e Trovão (5 de novembro de 2021)

Pantera Negra 2 (6 de maio de 2022)

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (sem aviso prévio)

Capitão Marvel 2 (sem aviso prévio)

Quarteto Fantástico (sem aviso prévio)

Blade (sem aviso prévio)

Deadpool 3 (sem aviso prévio)

Ms Marvel (sem aviso prévio)

Moon Knight (sem aviso prévio)

She Hulk (sem aviso prévio)

Estes são os filmes que a Disney não confirmou, mas como possui os direitos dessas franquias ou apenas por causa do senso comum, os seguintes filmes são esperados:

Vingadores 5 (desconhecido)

X-Men (desconhecido)

Namor the Sub-Mariner (Nome desconhecido)

Aqui estão os filmes mais esperados, todos parte do contrato estendido da Marvel e da Sony com o Universo Spider-Man:

Morbius (31 de julho de 2020)

Venom 2 (2 de outubro de 2020)

Talvez você goste do nosso guia para assistir filmes e programas de TV da Marvel antes de ver The Avengers: End Game:

Também temos um guia de Guerra nas Estrelas para quem deseja assistir a esses filmes na ordem Machete: