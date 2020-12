Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Marvel lançou o Endgame em 2019, ele pôs fim a alguns dos heróis mais poderosos da Terra e serviu como um final para as primeiras fases do Universo Cinematográfico Marvel, também conhecido como Saga Infinity.

Mas o MCU continuará.

Por mais difícil que seja imaginar um MCU sem os super-heróis que amamos na última década de mais de 20 sucessos de bilheteria, é reconfortante saber que o universo não acabou. Isso leva à pergunta: o que vem a seguir? A Marvel já planejou um pequeno intervalo entre o início da próxima fase do MCU, mas a pandemia transformou esse intervalo em um abismo, pois serão mais de dois anos entre o Endgame e o próximo filme do MCU, Black Widow, que será lançado em maio 2021.

Dito isso, os fãs podem começar a ficar animados novamente, já que a Marvel revelou uma avalanche de novas séries e filmes. Somente em 2021, a Marvel planeja lançar seis novas séries Disney + e quatro longas-metragens. A melhor parte é que não vai desacelerar depois desses projetos. O estúdio lançou um roteiro de 23 séries ou filmes que planejam lançar nos próximos anos. Para referência, houve 23 filmes desde o início do MCU com o Homem de Ferro em 2008.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que vem por aí para o MCU. Também incluímos detalhes sobre filmes adjuntos, como o próximo filme de Morbius e a sequência de Venom, que fazem parte do universo Homem-Aranha da Sony.

Se você quiser a versão sem spoiler deste guia, vá até o final, onde anexamos versões de uma lista rápida que você pode folhear.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Data de lançamento: 15 de janeiro de 2021 (na Disney +)

WandaVision verá Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen retornar para uma aventura própria, exclusivamente no novo serviço de streaming Disney +. O show contará com Visão de Paul Bettany, que vimos pela última vez tendo sua cabeça esmagada / explodida por Thanos. Os primeiros rumores e os primeiros vislumbres do teaser trailer mostram o casal talvez vivendo em uma falsa realidade criada por Wanda baseada em programas de TV clássicos como Bewitched. Confira o último trailer de WandaVision aqui .

Data de lançamento: 19 de março de 2021 (na Disney +)

O primeiro dos novos programas da Marvel feitos para a Disney + verá dois rostos familiares: Falcon de Anthony Mackie e Soldado de Inverno de Sebastian Stan. Para uma certa surpresa, o vilão que ambos terão a tarefa de impedir é o Barão Zemo de Daniel Bruhl, que foi o vilão em Capitão América: Guerra Civil. Eles também terão que lidar com John Walker, interpretado por Wyatt Russell, que o governo escolheu para empunhar o escudo do Capitão América. Confira o primeiro trailer da série aqui .

Data de lançamento: 7 de maio de 2021

Nós sabemos que a personagem Black Widow se sacrifica no Endgame para obter a Soul Stone e derrotar Thanos, mas isso não impediu a Marvel de seguir em frente com sua personagem no MCU. Um filme solo da viúva negra explorará o passado misterioso do personagem. É ambientado entre os eventos de Capitão América: Guerra Civil e Guerra do Infinito, e tem David Harbor co-estrelando ao lado de Scarlett Johansson como a resposta da União Soviética ao Capitão América, Red Guardian.

Data de lançamento: maio de 2021 (na Disney +)

Loki de Tom Hiddleston está voltando! Desta vez, ele está vindo para a Disney +. No entanto, não veremos mais do Loki que morreu tentando salvar seu irmão na Guerra do Infinito. Em vez disso, o show será centrado em torno do Loki que escapou após a batalha de Nova York - durante as aventuras de viagem no tempo no Endgame. Em outras palavras, uma versão de Loki que ainda não começou a se voltar para os mocinhos.

Os primeiros rumores parecem apontar para uma viagem de Loki no tempo durante a série, mas pouco mais se sabe. Michael Waldron será o showrunner de Loki; ele já trabalhou como escritor e produtor para a série de animação de sucesso Rick and Morty. Veja o novo trailer de Loki aqui .

Data de lançamento: 9 de julho de 2021

Shang-Chi é o primeiro super-herói asiático da Marvel a ser colocado na tela grande.

Simu Liu foi escolhido como o mestre de Kung-Fu, Shang Chi e Destin Daniel Cretton servirá como o diretor. Este filme irá supostamente ver o Mandarim como o vilão. (O Mandarim é uma espécie de Homem de Ferro 3, com Ben Kingsley fazendo o papel. No entanto, é revelado que ele não é o verdadeiro Mandarim, mas apenas um ator pago pelo verdadeiro vilão, Aldrich Killian.) Um outro ator fará o Mandarim em Filme Shang-Chi e deve ser mais como o malfeitor de quadrinhos.

Quanto aos "Dez Anéis" do título, os fanáticos da Marvel irão reconhecê-los como um retorno à organização terrorista Dez Anéis que sequestrou Tony Stark no primeiro filme MCU, Homem de Ferro. Assim, Shang-Chi pode enfrentar uma versão ressurgente da organização terrorista liderada pelo Mandarim.

Data de lançamento: verão de 2021 (na Disney +)

What If ... é um show animado da Marvel chegando à Disney +. É baseado em quadrinhos de mesmo nome. Ele contará com Jeffrey Wright como The Watcher, um membro de uma raça de seres que assistem aos eventos do MCU. Cada episódio se concentrará em uma questão diferente do estilo "e se", por exemplo, o trailer mais recente mostrou um vislumbre do que aconteceria se Peggy Carter recebesse o soro do super soldado em vez de Steve "Capitão América" Rogers.

Data de lançamento: outono de 2021 (na Disney +)

O último show Disney + anunciado pela Disney na San Diego Comic-Con 2019 verá Jeremy Renner de volta como Clint Barton (também conhecido como Hawkeye). A série contará com o atirador treinando uma nova fêmea Hawkeye chamada Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld. A Disney anunciou que o show vai estrear no outono de 2021. Espere que ele mergulhe em Clint inesperadamente, trazendo sua família de volta depois de passar os cinco anos pós-estalo como um vigilante assassino.

Data de lançamento: 5 de novembro de 2021

Os Eternos são um desdobramento da humanidade e efetivamente imortais, e cada um deles tem diferentes tipos de poderes.

Dependendo da série de quadrinhos que você está lendo, os personagens podem ser destruídos a ponto de não restar nada além de moléculas e, ainda assim, eles podem se regenerar. Eles eram os protetores originais da Terra e freqüentemente lutam com os Deviants, que têm poderes semelhantes aos dos Eternais.

A data de lançamento em novembro de 2020 foi anunciada no SDCC 2019. A atriz Angelina Jolie vai estrelar como a guerreira Thena, com Kumail Nanjiani, Selma Hayek e Richard Madden co-estrelando ao lado dela. E Kit Harrington está definido para estrelar como o Cavaleiro Negro empunhando uma espada.

Data de lançamento: 17 de dezembro de 2021

O terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland está se preparando para ser um doozy.

Já vimos relatos do Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) sendo incluído no filme. A notícia mais empolgante, entretanto, é que Toby Maguire e Andrew Garfield podem reprisar suas próprias versões de Peter Parker, configurando uma versão potencial de ação ao vivo do filme de sucesso Into The Spiderverse.

Data de Lançamento: 2021

A Disney anunciou que Ms Marvel será transformado em um show de ação ao vivo para a Disney +. O personagem será interpretado por Iman Vellani.

O nome verdadeiro da Sra. Marvel é Kamala Khan, e a personagem estreou em 2013 como uma paquistanesa-americana muçulmana de Nova Jersey. Ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos e se tornou um dos maiores sucessos da Marvel Comics no curto período de tempo desde sua criação. Kevin Feige anunciou que a série será lançada em 2021.

Data de lançamento: 11 de fevereiro de 2022

Chris Hemsworth está programado para retornar como o Deus do Trovão para o quarto filme de Thor, mas desta vez ele não será o único Thor.

Ele estará compartilhando Mjolnir com sua ex-namorada, Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Após o sucesso de Thor: Ragnarok, Taika Waititi voltará a dirigir, e Tessa Thompson também está retornando como Valquíria, a Rainha de Asgard. Christian Bale está definido para estrelar como Gorr the God Butcher, um homem alienígena que perdeu sua família e encontra uma arma terrível que ele usa para se vingar de todos os deuses do universo.

Data de lançamento: 5 de março de 2022

A sequência de Doctor Stephen Strange de Benedict Cumberbatch foi confirmada na San Diego Comic-Con 2019, com a surpresa de que Wanda Maximoff de Elisabeth Olsen ajudará Doctor Strange. Há rumores de que o enredo do próximo filme gira em torno de algo acontecendo no Universo Marvel, talvez iniciado por Wanda em WandaVision, que levará a universos alternativos se fundindo de maneiras destrutivas, e Doctore Strange provavelmente terá que consertar a situação.

Data de lançamento : 8 de julho de 2022

O Pantera Negra original é o filme solo de maior bilheteria no MCU, com apenas os filmes dos Vingadores no topo. A aguardada sequência deve mergulhar no mundo de Wakanda, já que a Marvel anunciou que não irá reformular o personagem de Chadwick Boseman após sua morte trágica.

Data de lançamento: 11 de novembro de 2022

O Capitão Marvel é um dos mais novos Vingadores, e sabemos que, graças ao sucesso do primeiro filme, haverá uma continuação do sucesso de 2019. O primeiro Capitão Marvel se passa em 1995, e não sabemos o que a personagem de Brie Larson tem feito entre então e sua aparição no Endgame, mas podemos dizer com segurança a partir da adição de Kamala Khan de Iman Vellani e Monica Rambeau de Teyonah Parris , que o filme deve ser ambientado no que passa como os dias modernos para o MCU.

Há também a cena dos créditos de Far From Home. Apresentava Nick Fury a bordo de uma nave espacial, que poderia ser ligada ao próximo filme do Capitão Marvel.

Data de lançamento: 2023

Este terceiro filme dos Guardiões estava inicialmente programado para chegar aos cinemas muito antes, mas a Marvel o atrasou quando anunciou que James Gunn, o escritor e diretor dos dois primeiros filmes, voltaria para uma terceira parcela (ele estava ocupado trabalhando no Esquadrão Suicida - daí o atraso). Mas já foi adiado novamente.

Não temos detalhes exatos sobre qual poderia ser o enredo para o novo filme, mas ele poderia ver os Guardiões procurando Gamora, que estava faltando no final do Endgame, ou poderia revelar o personagem provocado Adam Warlock, previsto no final of Guardians 2. A Disney também revelou recentemente que o elenco irá filmar um especial de feriado da Disney + para lançamento em 2022. Você também pode esperar o lançamento de uma série de curtas na Disney + sobre Baby Groot, apropriadamente intitulado I am Groot.

Data de lançamento : não anunciado

Esqueça completamente todos os filmes anteriores quando se trata deste Quarteto Fantástico.

O Quarteto Fantástico tem sido um dos personagens de quadrinhos da Marvel desde seu início. Todo esse sucesso, entretanto, ainda não se traduziu nas telonas, com três filmes produzidos desde 2005, e nenhum deles tendo muito sucesso. Isso provavelmente mudará com o próximo filme do Quarteto Fantástico, já que a Marvel readquiriu os direitos de produzi-lo e adicionar o quarteto ao MCU.

Não se sabe quando podemos esperar o filme, mas o presidente da Marvel Kevin Feige anunciou recentemente que um filme do Quarteto Fantástico estava no estágio inicial de produção, com o diretor dos dois filmes do Homem-Aranha do MCU, Jon Watts, escalado para dirigir também.

Data de lançamento : não anunciado

Depois de ganhar o prêmio de melhor ator, Mahershala Ali marcou uma reunião com a Marvel e os informou que queria interpretar o caçador de vampiros Blade.

A Marvel Studios anunciou seu casting na San Diego Comic-Con 2019, mas pouco se sabe sobre o filme. Já que não foi anunciado oficialmente como parte da Fase Quatro, assumiremos que não veremos o caçador de vampiros empunhando espadas até 2023, no mínimo.

Data de lançamento: não anunciado

Embora a maior parte da empolgação com a compra da Fox Filmes pela Disney se centrasse em possíveis futuros filmes para os X-Men e o Quarteto Fantástico, era fácil esquecer que a Disney agora é dona do super-herói Deadpool com classificação R e, se os rumores forem verdadeiros, ele fará uma aparição em uma cena de créditos finais em Black Widow. No entanto, no que diz respeito a um filme próprio, sabemos que Disney e Ryan Reynolds estão trabalhando no projeto.

As escritoras Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin de Bobs Burgers estão escrevendo um roteiro. Você pode esperar que este filme seja classificado como R, também, assim como seus antecessores.

Data de lançamento: não anunciado

Moon Knight está mais perto do fim do espectro de Deadpool quando se trata de heróis da Marvel. Originalmente um pistoleiro contratado chamado Marc Spector, ele é salvo pelos deuses egípcios quando deixado para morrer no deserto e veste o manto do Cavaleiro da Lua. Ele tem múltiplas personalidades e geralmente é um pouco louco.

Em outubro de 2020, rumores apontavam para Oscar Issac no papel de Cavaleiro da Lua, mas considerando que a Marvel deixou seu nome de fora do evento Disney Investors Day, onde revelou oficialmente uma tonelada de outras notícias de elenco, não temos mais tanta certeza disso . Não há informações sobre a data de lançamento ainda.

Data de lançamento: não anunciado

Nós o perdoaremos se você achar que esta é apenas uma versão feminina do mais forte Vingador, mas Jennifer Walters é uma personagem própria na Marvel Comics.

Bruce Banner é seu primo e ela ganha seus poderes durante uma transfusão de sangue, mas ela se sente muito mais confortável com um grande alter ego verde do que sua prima, já que se torna a advogada preferida de qualquer super-herói que precise comparecer ao tribunal. Claro, a Marvel provavelmente mudará algumas de suas histórias de origem, mas espera que a parte do advogado fique, de acordo com Kevin Feige. Tatiana Maslany interpretará Walters, também conhecida como She Hulk, e Mark Ruffalo aparecerá como o Hulk.

Em uma notícia um pouco mais surpreendente, Tim Roth repetirá seu papel como The Abomination de The Incredible Hulk de 2008. Não há nenhuma palavra sobre uma data de lançamento ainda.

Data de lançamento : não anunciado

Dominique Thorne vai estrelar como Riri Williams, uma jovem sábia que criou sua própria versão da armadura do Homem de Ferro aos 16 anos. Ela poderia servir como substituta para o Homem de Ferro sem Tony Stark na foto. Nenhuma palavra ainda sobre a data de lançamento de Iron Heart.

Data de lançamento: não anunciado

Esta série estrelará Don Cheadle como seu personagem MCU, James Rhodes, também conhecido como War Machine, que lida com a queda da tecnologia de seu velho amigo em mãos erradas. A série será baseada em uma popular série de quadrinhos do Homem de Ferro, embora com grandes diferenças, já que Tony Stark está morto.

Data de lançamento: não anunciado

Esta série Disney + é estrelada por Samuel L Jackson como Nick Fury, enquanto Ben Mendelsohn retornará como Talos. É uma versão live-action de uma das histórias em quadrinhos mais famosas de todos os tempos, que verá Skrulls que mudam de forma se infiltrarem na Terra. Kevin Feige indicou que a série será um evento cruzado, o que significa que poderemos ver muitos outros personagens do MCU. Por causa disso, esperamos que este seja um dos últimos da anunciada série Disney + a estrear.

São filmes que a Disney não confirmou, mas como detém os direitos dessas franquias, os seguintes filmes são esperados:

Data de lançamento: Desconhecida

Um quinto filme do Vingador certamente acontecerá, mas a Fase Quatro (também conhecida como a próxima fase) do MCU foi anunciada sem a grande equipe que encerrou as três primeiras fases. Então, estamos pelo menos quatro anos longe do próximo filme dos Vingadores. Além disso, lembre-se, desde o primeiro Capitão América introduziu a primeira Pedra do Infinito, o MCU estava se preparando para um confronto com Thanos. Isso é feito agora, e os Vingadores estão atualmente espalhados por todo o universo.

Até agora, parece que a próxima parcela dos Vingadores verá equipes menores de heróis se unirem, como os Jovens Vingadores liderados pelo Homem-Aranha de Tom Holland ou a Força A totalmente feminina liderada pelo Capitão Marvel. Quanto ao que poderia forçar toda a turma a se reunir novamente, houve algumas notícias sobre a Marvel começando o processo de casting para a voz de Galactus, um ser celestial conhecido por devorar mundos.

Data de lançamento: Desconhecida

A aquisição da 20th Century Fox pela Disney significa que a Marvel detém os direitos de uma série de novos personagens, incluindo os X-Men. Já sabemos que a Marvel está trabalhando em um filme do Quarteto Fantástico, e Kevin Feige deixou as pessoas babando na San Diego Comic-Con 2019 quando disse que ficaria sem tempo para falar sobre mutantes. No entanto, há um problema em adicionar os X-Men ao MCU, e não pode ser resolvido com uma história de origem.

Os X-Men não são pessoas normais que caíram em lixo radioativo e obtiveram superpoderes. Eles são um ramo inteiro da própria humanidade.

Então, é um pouco mais complicado colocar esses caras na tela no contexto do MCU, mas considerando tudo que a Marvel já realizou, não demorará muito até que Wolverine seja visto se juntando ao Homem-Aranha, Capitão Marvel e todos os outros da gangue. Esperamos que a Marvel comece a preparar as bases para a adição da raça mutante nos próximos filmes antes de realmente conseguirmos um filme dos X-Men.

Data de lançamento: Desconhecida

Há um momento no Endgame que você pode ter perdido que parece prever outro personagem cômico da Marvel fazendo sua estreia na tela grande: enquanto a Viúva Negra está tendo sua conferência de holograma com alguns dos Vingadores restantes, Okoye de Danai Gurira menciona terremotos no oceano ao largo a costa da África. Embora esta possa ser apenas uma frase descartável, também pode sugerir a estreia do Sub-Mariner, a resposta da Marvel a Aquaman.

Houve muitos rumores sobre a Marvel fazer um filme do Namor desde o lançamento de Endgame, com até mesmo o Rock sendo vinculado a interpretar o Atlantean. Se for assim, você pode esperar que esse personagem faça potencialmente sua estréia na série Falcon e os Soldados de Inverno ou como o vilão na próxima seqüência do Pantera Negra.

Aqui estão os filmes mais esperados, incluindo os dois do verso-aranha expandido da Sony e o último filme X-Men Universe produzido pela Fox. Estes são confirmados.

Data de lançamento: 19 de março de 2021

Morbius é o próximo filme do universo estendido do Homem-Aranha da Sony.

Conta a história do Dr. Michael Morbius (Jared Leto), que, ao tentar se curar de uma rara doença do sangue, efetivamente se transforma em um vampiro. Embora o personagem seja um dos antagonistas do Homem-Aranha, ele também vê o tempo como um anti-herói. O trailer recente conecta o universo Sony de vilões do Homem-Aranha ao MCU, mostrando um pôster do Homem-Aranha com as palavras "assassino" pintadas nele, uma referência ao fim de Homem-Aranha: Longe de Casa.

Morbius também deve apresentar Vulture de Michael Keaton, o antagonista do primeiro filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha: Homecoming.

Data de lançamento: 25 de junho de 2021

Venom foi um sucesso surpreendente que provou que o universo do Homem-Aranha estendido da Sony não era uma ideia tão estúpida quanto todos nós inicialmente pensamos. A sequência contará com Tom Hardy retornando como o simbionte negro e figuras para vê-lo enfrentar o serial killer de Woody Harrelson, Cletus Kasady, também conhecido como Carnage.

O filme está programado para ser lançado em 25 de junho de 2021 e tem a direção de Andy Serkis.

