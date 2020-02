Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Marvel lançou recentemente o tão esperado Vingadores: Ultimato , e enquanto o filme parece servir como um final para as primeiras fases da saga Infinity, além de fechar o capítulo sobre alguns dos heróis mais poderosos da Terra, o Universo Cinematográfico da Marvel continuará, Disney disse .

Então, como fãs obstinados, não podemos deixar de imaginar o que vem a seguir.

Por mais difícil que seja imaginar um MCU sem nossos amados super-heróis que amamos na última década de 22 sucessos de bilheteria, é reconfortante saber que o universo não está completamente pronto e que a Marvel Studios já anunciou vários filmes estréia nos próximos cinco anos. A Marvel já fez isso antes; sabíamos o título e a data de lançamento dos anos do Age of Ultron antes de seu lançamento.

A Marvel está aderindo a essa estratégia, já tendo anunciado um punhado de filmes e até novos programas Disney +. Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que está por vir para o MCU. Também incluímos detalhes sobre filmes adjuntos.

Se você quiser a versão sem spoilers deste guia, role para a parte inferior, onde anexamos versões de lista rápida que você pode ler.

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO.

Data de lançamento: 1 de maio de 2020

Sabemos que a personagem Viúva Negra se sacrifica em Avengers: Endgame para obter a Soul Stone e derrotar Thanos, mas isso não impediu a Marvel de seguir em frente com seu personagem no MCU: um filme solo sem título da Viúva Negra explorará o passado misterioso do personagem .

Este filme se passa entre os eventos de Capitão América: Guerra Civil e Guerra do Infinito, e David Harbour co-estrelará ao lado de Scarlett Johansson como a resposta da União Soviética ao Capitão América, Guardião Vermelho.

Data de lançamento: Outono 2020 (na Disney +)

O primeiro dos novos shows da Marvel feitos exclusivamente para a nova plataforma de streaming da Disney + terá duas faces conhecidas: o Falcão de Anthony Mackie e o Soldado de Inverno de Sebastian Stan. No entanto, em uma surpresa, o bandido com quem eles terão que parar é o Barão Zemo de Daniel Bruhl, que era o vilão do Capitão América: Guerra Civil.

A carta do título revelada na Comic-Con de San Diego 2019 contou com o design do escudo do Capitão América, que aponta para essa série no final de Avengers: Endgame, com The Falcon se tornando o novo Capitão América.

Data de lançamento: 6 de novembro de 2020

Os Eternos são uma ramificação da humanidade e efetivamente imortal. Cada um deles tem diferentes tipos de poderes, mas, dependendo da série de quadrinhos que você está lendo, os personagens podem ser destruídos a ponto de restar apenas moléculas, e ainda assim eles se regenerarem. Eles eram os protetores originais da Terra e frequentemente batalham com os Desviantes, que têm poderes semelhantes aos Eternos.

Confuso, nós sabemos.

A data de lançamento de novembro de 2020 foi anunciada na San Diego Comic-Con 2019. A atriz Angelina Jolie está ligada ao filme como a guerreira Thena, com Kumail Nanjiani, Selma Hayek e Richard Madden co-estrelando ao lado dela.

Data de lançamento: 12 de fevereiro de 2021

Shang-Chi é o primeiro super-herói asiático da Marvel a ser exibido na tela grande. Simu Liu foi escolhido como o mestre de Kung-Fu, enquanto Shang Chi e Destin Daniel Cretton servirão como diretor. Este filme verá o mandarim como o vilão. (O Mandarin estava no Iron Man 3, com Ben Kingsley no papel. No entanto, nesse filme, Mandarin foi meramente pago pelo verdadeiro vilão, Aldrich Killian.) Um ator diferente interpretará o Mandarin neste filme e deve ser mais como o malfeitor de quadrinhos.

Data de lançamento: Primavera de 2021 (na Disney +)

A WandaVision verá Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen retornar para uma aventura própria, exclusivamente no novo serviço de streaming Disney +. O show contará com a visão de Paul Bettany, que vimos pela última vez sendo esmagada / explodida por Thanos. Também veremos Teyonah Parris como Monica Rambeau, que foi mostrada pela última vez quando criança no Capitão Marvel.

Data de lançamento: Primavera de 2021 (na Disney +)

Loki de Tom Hiddleston está voltando!

Desta vez, ele está vindo para o serviço de streaming Disney +. No entanto, não veremos mais Loki que morreram tentando salvar seu irmão na Guerra do Infinito. Em vez disso, o show será centrado em torno dos Loki que escaparam após a batalha de Nova York - durante as aventuras de viagens no tempo no Endgame. Em outras palavras, uma versão de Loki que não começou sua vez em direção aos mocinhos.

Data de lançamento: 7 de maio de 2021

A sequência do Doutor Stephen Strange, de Benedict Cumberbatch, foi confirmada na San Diego Comic-Con 2019, com a surpresa de que Wanda Maximoff, de Elisabeth Olsen, ajudará Doctor Strange. Rumores apontam para o vilão da sequência sendo Nightmare, o governante de uma dimensão onírica que se alimenta dos sonhos da humanidade para sobreviver. Também não excluiríamos Mordo de Chiwetel Ejiofor de ter um papel no filme.

Data de lançamento: Verão de 2021 (na Disney +)

What If ... é um programa de animação da Marvel que vem para a Disney +. É baseado em quadrinhos de mesmo nome. Contará com Jeffrey Wright como The Watcher, que é membro de uma raça de seres que assistem aos eventos do MCU. Cada episódio se concentrará em uma pergunta diferente do estilo "E se", como: E se o Quarteto Fantástico nunca tivesse seus poderes, ou se o Capitão América e o Homem de Ferro conversassem sobre suas diferenças durante a Guerra Civil?

Data de lançamento: Outono de 2021 (na Disney +)

O último show da Disney + anunciado pela Disney na San Diego Comic-Con 2019 verá Jeremy Renner retornar como Clint Barton (também conhecido como Hawkeye). A série mergulhará profundamente na corrida vigilante pela qual Hawkeye passou depois que Thanos tirou sua família, enquanto também mostrava o atirador treinando uma nova Hawkeye feminina chamada Kate Bishop.

Data de lançamento: 5 de novembro de 2021

Chris Hemsworth está programado para retornar como o Deus do Trovão para o quarto filme de Thor, mas ele não é mais a estrela. Em vez disso, ele estará entregando Mjolnir ao seu antigo interesse amoroso, Jane Foster, que é novamente interpretada por Natalie Portman. Tessa Thompson também está retornando como Valkyrie, que está à procura de uma rainha para ajudá-la a governar New Asgard.

Data de lançamento : Sem aviso prévio

O Pantera Negra original é o filme solo de maior bilheteria no MCU, com apenas os filmes dos Vingadores no topo. Chadwick Boseman está programado para retornar, e Ryan Coogler também está voltando para dirigir e escrever a sequência. Houve até relatos de Michael B Jordan voltando. Embora não haja muito mais informações, não seria chocante ver a Marvel adaptar os quadrinhos da Pantera Negra escritos por Ta-Nehisi Coates, Uma nação sob nossos pés.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

Este terceiro filme dos Guardiões estava programado para chegar aos cinemas muito antes, mas foi adiado quando James Gunn foi trazido de volta a bordo para escrever e dirigir. Não temos detalhes exatos sobre o que o enredo poderia ser do novo filme, mas ele pôde ver os Guardiões procurando por Gamora, que estava desaparecida no final de Endgame, ou poderia revelar o provocador Adam Warlock, que foi exibido em o fim de Guardiões 2.

De qualquer maneira, Thor pulou a bordo da nave dos Guardiões no fim de jogo para encontrar seu verdadeiro eu no espaço, então, felizmente, levaremos mais duas horas dele. Então, talvez, veremos mais dele como um personagem centrado no espaço, enquanto a versão de Jane Foster de Thor permanece na Terra.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

O filme provavelmente ocorrerá em algum momento entre o primeiro filme, ambientado em 1995, e o Endgame, mas é difícil dizer quando exatamente e qual seria o conflito que impulsiona o filme. O primeiro termina com o Capitão Marvel ajudando os refugiados Skrull a encontrar um novo lar. Ela também promete retornar ao mundo natal dos Kree e acabar com a Inteligência Suprema.

Além de tudo isso, Ronan, o Acusador, faz uma promessa sinistra de voltar para o Capitão Marvel. Poderia uma sequência amarrar todas essas pontas soltas, ou veremos uma história totalmente nova centrada no que o Capitão Marvel está fazendo durante todos os eventos do Endgame?

Data de lançamento : Sem aviso prévio

Esquecer completamente os filmes anteriores quando se trata deste Quarteto Fantástico.

O Quarteto Fantástico tem sido alguns dos personagens de quadrinhos de estreia da Marvel desde o início. Todo esse sucesso, no entanto, ainda não foi traduzido para o cinema, com três filmes produzidos desde 2005, e nenhum deles sendo particularmente bem-sucedido. Isso provavelmente mudará com o próximo filme do Quarteto Fantástico, já que a Marvel readquiriu os direitos de produzi-lo e adicionar o quarteto ao MCU.

Não se sabe quando podemos esperar o filme, mas Kevin Feige anunciou que estava em desenvolvimento na San Diego Comic-Con 2019.

Data de lançamento : Sem aviso prévio

O primeiro passo que Mahershala Ali fez depois de ganhar o Oscar de Melhor Ator foi marcar uma reunião com a Marvel e avisá-lo que ele queria interpretar o caçador de vampiros Blade. O presidente do Marvel Studio, Kevin Feige, anunciou seu elenco na San Diego Comic-Con 2019, mas pouco se sabe sobre o filme. Esperamos que seja definido no MCU apenas pelo potencial de outros Vingadores se unirem a Blade para combater vampiros.

Data de lançamento: Sem aviso prévio

Um teaser foi lançado para Deadpool 3 na San Diego Comic-Con 2019, mas nos deixou com tantas perguntas quanto respostas. Nós achamos que a Disney não poderia recusar os lucros de outro filme de Deadpool liderado por Ryan Reynolds, mas havia alguma dúvida sobre o super-herói adulto classificado como R se encaixar no MCU da Disney. O teaser não responde a essas perguntas, no entanto.

Vemos os X-Men, que estiveram presentes em filmes anteriores, o que pode significar que Deadpool fica de fora do MCU, mas tudo é possível com esse personagem. Tudo o que ele precisa fazer é olhar para a câmera e anunciar que agora faz parte do MCU.

Estes são filmes que a Disney não confirmou, mas como possui os direitos dessas franquias, os seguintes filmes são esperados:

Data de lançamento: Desconhecido

Um quinto filme do Avenger vai acontecer, mas a "fase quatro" (aka a próxima etapa) do MCU foi anunciada sem a grande equipe que encerrou as três primeiras fases. Então, estamos a pelo menos quatro anos do próximo filme dos Vingadores.

Além disso, lembre-se, desde que o primeiro Capitão América introduziu a primeira Pedra do Infinito, o MCU estava se preparando para um confronto com Thanos. Isso está feito agora, e os Vingadores estão atualmente espalhados pelo universo. Então, qual é o próximo grande problema que poderia reunir todos eles e como a Marvel planeja provocar isso? Quem sabe.

Data de lançamento: Desconhecido

A aquisição da 20th Century Fox pela Disney significa que a Marvel detém os direitos de toda uma série de novos personagens, incluindo os X-Men. Já sabemos que a Marvel está trabalhando em um filme do Quarteto Fantástico, e Kevin Feige deixou as pessoas babando na San Diego Comic-Con 2019, quando ele disse que ficaria sem tempo para falar sobre mutantes. No entanto, há um problema ao adicionar os X-Men ao MCU e não pode ser resolvido com uma história de origem.

Os X-Men não são pessoas normais que caíram em resíduos radioativos e receberam superpotências. Eles são um ramo inteiro da própria humanidade. Então, é um pouco mais complicado colocar esses caras na tela no contexto do MCU, mas considerando tudo que a Marvel já realizou, não demorará muito até que Wolverine seja visto se juntando ao Homem-Aranha, Capitão Marvel e todo o resto da gangue.

Data de lançamento: Desconhecido

Há um momento no final do jogo que você pode ter perdido, que pode ser uma prévia de outro personagem de quadrinhos da Marvel fazendo sua estréia na tela grande. Como a Viúva Negra está tendo sua conferência de holograma com alguns dos Vingadores restantes, Okoye de Danai Gurira menciona terremotos no oceano ao largo da costa da África. Embora isso possa ser apenas uma linha descartável, também pode sugerir a estréia do Sub-Mariner, a resposta da Marvel para Aquaman.

O diretor de Doctor Strange e sua próxima sequência publicaram um post de mídia social excluído, mostrando uma capa de quadrinhos de Strange e Namor, que as pessoas usaram como Namor em sua estréia na sequência de Doctor Strange. Há também rumores de que "The Rock" tocará The Atlantean.

Aqui estão os filmes mais esperados, todos parte do acordo estendido da Marvel e do Universo Spider-Man da Sony:

Data de lançamento: 31 Julho 2020

Morbius é o próximo filme do extenso Universo Spider-Man da Sony. Conta a história do Dr. Michael Morbius, que, ao tentar se curar de uma doença rara no sangue, efetivamente se transforma em um vampiro. Enquanto o personagem é um dos antagonistas do Homem-Aranha, ele também vê o tempo como um anti-herói. O filme está previsto para ser lançado em 31 de julho de 2020 e tem o ator Jared Leto para interpretar Morbius.

Data de lançamento: 2 de outubro de 2020

O Venom foi um sucesso surpresa que provou que o Universo Spider-Man estendido da Sony não era tão idiota quanto todos inicialmente pensávamos. A sequência contará com Tom Hardy retornando como o simbionte preto e figuras para vê-lo enfrentar o serial killer de Woody Harrelson, Cletus Kasady, também conhecido como Carnage. Atualmente, o filme está programado para ser lançado em 2 de outubro de 2020.

Data de lançamento: Desconhecido

Outro filme que está sendo trabalhado gira em torno do personagem da Marvel, Kraven, um imigrante russo que quer ser conhecido como o maior caçador vivo. O roteirista do projeto, Richard Wenk, disse em uma entrevista que o Homem-Aranha também apareceria.

Data de lançamento: Desconhecido

Os rumores iniciais apontaram para esses dois personagens compartilhando a tela em um longa-metragem, mas os relatórios mais recentes indicam que cada personagem receberá seus próprios filmes. Ainda assim, pouco se sabe sobre esses filmes, e ainda nem houve elenco para os dois personagens.

Data de lançamento: Desconhecido

Existem tantos filmes que a Sony pode fazer sobre os bandidos do Homem-Aranha antes que o web-slinger se envolva, certo? Eventualmente, o Homem-Aranha terá que assumir alguns desses personagens quando eles perderem o controle (estamos olhando para você, Venom). Não temos nada confirmado sobre quando ou como será o filme, mas espero que isso não impeça Peter Parker de aparecer no próximo filme dos Vingadores.

