Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Marvel Studioslançou Avengers: Endgame e Spiderman: Far From Home, então estamos oficialmente para a próxima fase do MCU.

Se você é novo no Universo Cinemático Marvel (MCU), que inclui os filmes produzidos pela Marvel Studios, os quadrinhos da Marvel Comics e os programas de TV da Marvel Television, criamos um guia para ajudá-lo a se atualizar. Você não pode assistir os filmes da Marvel na ordem que eles lançaram. Eles não são cronológicos, o que é confuso se você ama linhas temporais.

É por isso que estamos mostrando uma ordem diferente - organizada por quando os eventos em cada filme acontecem. Enquanto o MCU começou oficialmente em 2008, com o lançamento do Homem de Ferro, não é o primeiro filme que você deve assistir. Você deve começar com o Capitão América: O Primeiro Vingador. Foi lançado em 2011 e é o quinto filme da Marvel Studios. Mas está definido, inicialmente, em 1942 - décadas antes do Homem de Ferro.

Haverá alguns spoilers abaixo. Se quiser evitar isso, vá para o fundo. Temos uma lista de relance só com os filmes da Marvel, e está livre de spoilers. Junto com essa lista, nós compilamos dois outros: um é uma lista completa da MCU Timeline com os filmes e os programas de TV; o outro é uma lista de corrida rápida com apenas os filmes mais importantes da Marvel que você deve assistir antes do Endgame. Praticamente todos os filmes da Marvel estão disponíveis no serviço de streaming Disney+.

Desculpe, marvel quadrinhos nerds, estes guias são apenas para pessoas que querem assistir os filmes e programas de TV Marvel na ordem correta.

NOTA: há spoilers abaixo.

Captain America é o quinto filme da Marvel Studios, com Iron Man, The Hulk e Thor todos tendo filmes antes de Cap. Mas é o primeiro filme da nossa lista porque os eventos acontecem primeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Vemos a criação do super-soldado retratado por Chris Evans, bem como sua primeira batalha com a Hydra e seu líder Caveira Vermelha. O filme também apresenta o Tesseract, que mais tarde descobrimos é a primeira Pedra do Infinito, uma das pedras preciosas que controlam a realidade.

O segundo filme da nossa lista atingiu os cinemas no ano passado. No Capitão Marvel, que se passa em 1995, vemos a Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, cair na Terra e começar uma caça aos alienígenas Skrull que mudam de forma. Há tanta ação aqui quanto nostalgia, especialmente se você é um garoto dos anos 90, graças a cenas com lojas Blockbuster e até internet dial-up.

De acordo com a linha do tempo oficial da Marvel, o Homem de Ferro ocorre em 2010. É tudo sobre gênio/inventor/filantropista/playboy Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Ele é capturado por uma organização terrorista, cujo líder quer o mais recente sistema de armas projetado por Stark. No entanto, Stark projeta algo ainda mais poderoso para se ajudar a escapar: o primeiro terno Homem de Ferro.

O segundo Homem de Ferro começa de onde o primeiro parou: Tony Stark lutando com sua identidade Homem de Ferro sendo revelada. O governo quer a tecnologia por trás do traje, e quando Stark se recusa a entregá-lo, outro fabricante de armas mostra que está disposto a fazer qualquer coisa para pôr as mãos nele. Este filme também apresenta os companheiros Vingadores, a Viúva Negra e a Máquina de Guerra.

Nota:Tecnicamente, você poderia assistir O Incrível Hulk antes do Homem de Ferro 2. Marvel disse que The Incredible Hulk, Iron Man 2, e Thor todos acontecem ao mesmo tempo - embora The Incredible Hulk lançado alguns anos antes dos outros. Confuso, nós sabemos. No entanto, seguimos a orientação oficial da Marvel, e recomendamos que você assista o Homem de Ferro 2 primeiro para fins de consistência.

O Incrível Hulk segue Bruce Banner fugindo do General Thunderbolt Ross e do Exército dos EUA. Percebendo que ele nunca pode esperar controlar ou conter o Hulk, Ross decide criar sua própria versão do Hulk usando outro soldado, mas ele rapidamente perde o controle. O Incrível Hulk é estrelado por Edward Norton, mas Mark Ruffalo o substituiu em 2012 e tem sido o grande homem verde desde então.

O Deus dos relâmpagos foi banido de Asgard para a Terra por seu pai Odin, tudo graças ao truque de Loki. Para recuperar seus poderes e controlar seu martelo, Thor, retratado por Chris Hemsworth, deve provar que ele é digno. Felizmente, ele conhece um bom cientista da Terra, interpretado por Natalie Portman, que pode ajudá-lo a acertar as coisas antes de Loki assumir o controle total de Asgard.

Os Vingadores é o culminar da chamada “Fase 1" da MCU. Com todos os principais heróis sendo apresentados, o verdadeiro desafio era encontrar algo assustador o suficiente para forçá-los a trabalhar juntos. O poder combinado de Loki, o Tesseract e uma horda alienígena invadindo Nova York provou ser o jogo que fez esses super-heróis se tornarem amigos na vida e na linha de frente.

O terceiro e último filme independente do Homem de Ferro acontece seis meses após a luta gigante em Nova York. Tony Stark está lidando com as memórias da batalha que ocorreu (e quase o matou). As memórias o levam a construir um exército de ternos do Homem de Ferro para que ele possa estar sempre preparado.

O segundo filme de Thor vê seu herói retornar a Asgard após a invasão liderada por Loki de Nova York. Ele não tem muito tempo para descansar, no entanto, quando os antigos Elfos Negros retornam. Eles já foram derrotados por seu avô e pensaram estar extintos. Eles estão de volta agora e procuram o Éter, uma arma poderosa que mais tarde é revelada como uma Pedra do Infinito, ou seis pedras preciosas poderosas na MCU.

O Capitão América tem trabalhado para a Shield, uma agência governamental especial, desde os eventos dos Vingadores, mas ele se vê questionando os motivos da organização enquanto aprende mais sobre seus planos. Além disso, seu amigo mais próximo retorna dos mortos e se torna um adversário, o Soldado de Inverno, interpretado por Sebastian Stan. Este filme também apresenta The Falcon, interpretado por Anthony Mackie.

Guardiões da Galáxia estrelam Chris Pratt como Peter Quill, um carniceiro desonesto que se depara com uma Pedra do Infinito escondida nas ruínas de um mundo alienígena. Em uma corrida contra o tempo, ele forma um grupo de marginais que inclui um guaxinim falante (dublado por Bradley Cooper), Groot, a árvore falante, e outros. Juntos, eles devem impedir Ronan, o Acusador, de empunhar a Pedra do Infinito.

Esta sequela pega alguns meses após o original. Peter Quill está se apaixonando mais pela Gamora de Zoe Saldana. E ele é forçado a enfrentar os mistérios de seu passado quando ele fica cara a cara com uma entidade divina conhecida como Ego, interpretada por Kurt Russell. Parte do desafio de colocar esses filmes do Guardião da Galáxia na Linha do Tempo MCU é que eles parecem separados e todos ocorrem no espaço sideral.

Os Vingadores se reúnem para enfrentar um erro criado por Tony Stark e Bruce Banner: o AI conhecido como Ultron, dublado por James Spader. Se uma única versão robótica de Ultron for deixada de pé, ele pode continuar lutando contra os Vingadores. Este filme também apresenta os novos Vingadores: A Bruxa Escarlate (interpretada por Elizabeth Olson), Quicksilver (interpretado por Aaron Taylor-Johnson) e Vision (interpretado por Paul Bettany).

Homem-Formiga é estrelado por Paul Rudd como um ladrão de gatos recrutado por Hank Pym de Michael Douglas para despertar o traje de Homem-Formiga, a fim de impedir que a tecnologia se torne transformada em arma. O antigo prodígio de Pym (interpretado por Corey Stoll) recriou a tecnologia na forma de um terno amarelo, e o Homem-Formiga deve lutar contra ele e, finalmente, salvar o dia na menor escala imaginável.

Embora seja um filme do Capitão América, a Guerra Civil apresenta quase todos os Vingadores, adicionando mais dois rebatedores pesados à formação: a Pantera Negra de Chadwick Boseman e o Homem-Aranha de Tom Holland. Infelizmente, os Vingadores estão divididos em diferentes facções devido ao Capitão América querer salvar seu amigo Bucky Barnes, que parece ser o responsável pelo bombardeio de uma sessão da ONU.

O lançador de teias de parede faz sua estréia solo aqui, onde ele enfrenta o Abutre de Michael Keaton, um capataz de construção que se tornou um negociante de armas do mercado negro depois de recuperar a tecnologia da batalha de Nova York no primeiro filme dos Vingadores. Além de tudo isso, Peter Parker também está lidando com todos os problemas habituais que vêm com ser um calouro no ensino médio.

Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, é um cirurgião de classe mundial, e ele sabe disso. Estranho é insuportável para quase todos que têm que lidar com ele até que um trágico acidente tira o uso de suas mãos. Estranho então viaja pelo mundo em busca de uma cura que lhe devolva o uso de suas mãos - e ele encontra uma resposta, na forma de alguma magia antiga.

Após o bombardeio da ONU no Capitão América: A Guerra Civil, T'Challa deve voltar para Wakanda e ser nomeado rei. Uma vez lá, ele é confrontado com a política contínua de isolamento que tem ajudado a proteger Wakanda. Ele também enfrenta um erro do passado de seu pai na forma de Eric Killmonger, que é interpretado por Michael B Jordan e pode ser o melhor vilão em qualquer filme da Marvel.

Nota:Este filme segue os eventos do Capitão América: A Guerra Civil, para que você possa assistir depois desse filme, mas a Marvel prefere que você assista aqui.

O terceiro filme solo de Thor encontra o herói lançado pelo espaço após a morte de seu pai e a destruição de seu martelo por sua irmã há muito perdida, Hella, interpretada por Cate Blanchett. Ele se vê preso em lutas de gladiadores contra o Hulk, que não era visto desde que os Vingadores derrotaram Ultron. Juntos, Thor e Hulk se unem com Loki e Tessa Thompson Valkyrie para enfrentar Hella.

Scott Lang está de volta, mas ele foi colocado em prisão domiciliária após seu papel na Guerra Civil e ficar do lado do Capitão América. Ele foi afastado da filha de Hank Pym e Pym, Hope. Mas ele relutantemente concorda em ajudá-los, pensando que Pym poderia ser capaz de recuperar a mãe de Hope do Reino Quântico. (Cabeça para cima: Guarde a cena pós-créditos até depois de ter visto a Infinity War.)

Viúva Negra está finalmente recebendo seu próprio filme auto-intitulado, embora tenha sido adiada de atingir os teatros devido ao coronavírus. Além disso, infelizmente, levou a morte dela em Endgame para ela conseguir um filme independente. No entanto, o próximo filme de Marvel seguirá Natasha Romanov, de Scarlett Johansson, durante um período de exílio em sua vida. Tem lugar após os eventos do Capitão América: Guerra Civil, mas antes da Guerra do Infinito e do Snap.

Viúva Negra vai conhecer alguns de seus velhos amigos e familiares enquanto ela explora seu passado, incluindo uma figura paternal, interpretada por David Harbour, que é conhecido como o Red Guardian, ou basicamente a resposta da União Soviética ao Capitão América. Ainda assim, enquanto este filme está sendo construído como uma prequela para explicar o passado da Viúva Negra, não nos chocaria se houvesse uma grande revelação que fatores fortemente no futuro da MCU.

Nota: Obviamente, este filme ainda não estreou, então, atualmente, você assistiria Infinity War (abaixo) depois do Homem Formiga e The Wasp. Mas, quando a Viúva Negra estreia, é aqui que você o aperta em seu rerelógio.

Depois de anos orquestrando coisas dos bastidores, a fim de encontrar todas as Pedras do Infinito, Thanos (dublado por Josh Brolin) decidiu ir buscá-las ele mesmo. A única coisa que está em seu caminho são os Vingadores, que estão atualmente espalhados pelo universo. Para aumentar ainda mais as apostas, a única razão de Tanos para buscar o poder das pedras é destruir metade de toda a vida no universo.

Depois que Thanos rompeu metade de toda a vida, deixando o universo em caos total, os Vingadores devem tentar consertar as coisas. Cinco anos se passaram e uma pequena chance emerge para eles desfazer tudo, mas antes que isso aconteça, o Capitão América e Tony Stark precisam fazer as pazes e reunir os Vingadores uma última vez.

Far From Home é o último filme da Marvel e serve como nosso primeiro olhar para a MCU pós-Infinity War, como vemos todos os que foram arrebatados por Thanos retornarem à vida cinco anos depois.

O recém-solto Peter Parker vai para a Europa para uma viagem de campo, mas ele está surpreso com Nick Fury e Jake Gyllenhaal Mysterio, que precisam de sua ajuda contra inimigos conhecidos como Elementals.

OK, então aqui está a versão rápida da lista acima, que só apresenta os filmes da Marvel Studios na MCU:

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Capitão Marvel (2019)

Homem de Ferro (2008)

Homem de Ferro 2 (2010)

O Incrível Hulk (2008)

Thor (2011)

Os Vingadores (2012)

Homem de Ferro 3 (2013)

Thor: O Mundo das Trevas (2013)

Capitão América: O Soldado de Inverno (2014)

Guardiões da Galáxia (2014)

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

Vingadores: Idade de Ultron (2014)

Homem-Formiga (2015)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Homem-Aranha: Homem-Aranha (2017)

Doutor Estranho (2016)

Pantera Negra (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Homem-Formiga e A Vespa (2018)

Viúva Negra (2020)

Vingadores: Guerra do Infinito (2018)

Vingadores: Fim do Jogo (2019)

Homem-Aranha: Longe From Home (2019)

Uma vez que a Marvel se tornou extremamente bem sucedida com seus filmes, começou a criar mais conteúdo Marvel para a tela pequena. Seus shows da Marvel Television acontecem no mesmo universo que os filmes e geralmente se concentram nas consequências causadas pelos filmes. Eles não são necessários para assistir, mas se você é como nós e está tentando consumir cada gota de Marvel antes do Endgame, então confira.

No entanto, se você está tentando vê-los na ordem cronológica correta, isso fica um pouco complicado. Com isso em mente, aqui está uma lista de resumo expandida que inclui onde os programas da Marvel Television se encaixam com os filmes da Marvel Studios. Os programas de TV aparecem abaixo em negrito.

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Marvel Agente Carter 1ª Temporada (2015)

Marvel Agente Carter Temporada 2 (2016)

Capitão Marvel (2019)

Homem de Ferro (2008)

Homem de Ferro 2 (2010)

O Incrível Hulk (2008)

Thor (2011)

Os Vingadores (2012

Homem de Ferro 3 (2013)

Thor: O Mundo das Trevas (2013)

Capitão América: O Soldado de Inverno (2014)

Agentes da S.H.I.E.L.D. 1ª Temporada da Marvel (2013)

Guardiões da Galáxia (2014)

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

Daredevil Temporada 1 (2015)

Vingadores: Idade de Ultron (2014)

Agentes da S.H.I.E.L.D da Marvel 2ª Temporada (2014)

Homem-Formiga (2015)

Jessica Jones 1ª Temporada (2015)

Daredevil Temporada 2 (2016)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Agentes da S.H.I.E.L.D. 3ª Temporada da Marvel (2015)

Luke Cage 1ª Temporada (2016)

Homem-Aranha: Homem-Aranha (2017)

Doutor Estranho (2016)

Pantera Negra (2018)

Punho de Ferro 1ª Temporada (2017)

Agentes da S.H.I.E.L.D. 4ª Temporada da Marvel (2016)

Os Defensores 1ª Temporada (2017)

Os Inumanos Temporada 1 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

The Punisher 1ª Temporada (2017)

Jessica Jones Temporada 2 (2018)

Luke Cage 2ª Temporada (2018)

Manto e Adaga 1ª Temporada (2018)

The Runaways 1ª Temporada (2017)

Daredevil Temporada 3 (2018)

O Justiceiro Temporada 2 (2019)

Agentes da S.H.I.E.L.D. 5ª Temporada da Marvel (2017)

Punho de Ferro 2ª Temporada (2018)

Homem-Formiga e A Vespa (2018)

Viúva Negra (2020)

Guerra Infinita Vingadores (2018)

Vingadores: Fim do Jogo (2019)

Homem-Aranha: Longe From Home (2019)

Então, se você quiser se atualizar rapidamente antes de assistir Avengers: Endgame, e você não tem tempo para martelar 21 filmes, muito menos numerosos programas de TV Marvel, você está com sorte. Você pode simplesmente assistir os filmes importantes, pular os desnecessários (*tosse* The Incredible Hulk * tosse*), e você ainda vai saber o que está acontecendo quando você finalmente assistir Endgame.

Nós compilamos uma terceira lista de relance com todos os filmes da Marvel Studios que são cruciais para entender o enredo e os eventos no Endgame.

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Homem de Ferro (2008)

Os Vingadores (2012)

Capitão América: O Soldado de Inverno (2014)

Guardiões da Galáxia (2014)

Vingadores: Idade de Ultron (2014)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Homem-Aranha: Homem-Aranha (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Homem-Formiga e A Vespa (2018)

Vingadores: Guerra do Infinito (2018)

Aqui está uma ordem de visualização que lista quando os filmes da Marvel atingem os cinemas, começando com o primeiro filme Marvel até o mais recente.

Homem de Ferro (2008)

O Incrível Hulk (2008)

Homem de Ferro 2 (2010)

Thor (2011)

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Os Vingadores (2012)

Thor 2 (2013)

Homem de Ferro 3 (2013

Capitão América: O Soldado de Inverno (2014)

Guardiões da Galáxia (2014)

Homem Formiga (2015)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Doutor Estranho (2016)

Guardiões da Galáxia Vol. II (2017)

Homem-Aranha: Baile (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Pantera Negra (2018)

Vingadores: Guerra do Infinito (2018)

Homem Formiga e a Vespa (2018)

Capitão Marvel (2019)

Vingadores: Fim do Jogo (2019)

Homem-Aranha: Longe From Home (2019)

Então talvez você goste do nosso guia para todos os outros próximos filmes da Marvel:

Também temos um guia Star Wars para aqueles de vocês que querem assistir a esses filmes na ordem Machete:

