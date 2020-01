Disney +: preço, shows, filmes, recursos, dispositivos e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O tão esperado serviço de streaming de vídeo da Disney já está disponível nos EUA.

É a resposta da Disney para o Netflix e o Amazon Prime Video, mas com uma diferença: é o lar exclusivo de shows e filmes do estúdio, incluindo Star Wars, Marvel, Pixar e muitos mais.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Disney +, incluindo preços, shows e datas de lançamento para regiões fora da América do Norte.

Disney + (pronunciado Disney Plus) é um serviço de streaming de vídeo. Você pode acessá-lo em vários dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets, TVs inteligentes e decodificadores. Ele não requer uma assinatura a cabo nos EUA, mas exige uma taxa de assinatura todos os meses.

O CEO da Disney, Bob Iger, provocou a Disney + pela primeira vez em 2017. Ele disse que assumir o controle dos direitos de streaming é uma "grande mudança estratégica" para a empresa. Como resultado, ele disse que a extensa biblioteca de conteúdo da Disney, incluindo os títulos da Marvel e Star Wars, desaparecerá da empresa. Netflix e outros serviços para ser exclusivo da Disney +.

A maioria do conteúdo do Disney + deve ser apropriada para todas as idades, disse ele.

Os filmes e programas da Marvel Studios, bem como as franquias de Star Wars , são todos exclusivos da Disney +. O serviço de streaming também possui 18 títulos da Pixar, 13 clássicos da Disney animados no Disney Vault , 500 filmes da biblioteca da Disney , filmes do Disney Channel, cerca de 7.000 episódios da Disney TV, mais de 250 horas da National Geographic, 25 séries originais e 10 originais. filmes.

Algumas semanas antes do lançamento, a Disney finalizou "basicamente tudo que vem para a Disney + nos EUA" em um novo trailer publicado no YouTube. São 3 horas e 28 minutos de duração. Cada título possui uma cena ou sequência de 15 segundos do título apresentado, para que você tenha uma idéia do que esperar.

Incluirá grandes sucessos, como The Lion King, até filmes menos conhecidos, como The Adventures of Bullwhip Griffin. Existe até um trailer de Gordon Ramsey: Uncharted. Isso é uma propriedade da Disney? Quem sabia?!

O Disney + oferece shows e filmes em até 4K HDR. Também inclui suporte para quatro fluxos simultâneos e a capacidade de configurar perfis para membros da família. Também existem controles dos pais para restringir o conteúdo, dependendo da idade - como Netflix e Amazon Prime Video.

Por fim, o Disney + possui visualização offline, para que você possa baixar programas em um dispositivo móvel e assistir em qualquer lugar.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

Confira algumas fotos da interface acima.

A interface nos lembra uma mistura de Apple TV e Netflix. Há uma tela de visualização no terço superior do aplicativo de TV, enquanto a parte inferior tem várias linhas com ícones de conteúdo retangular. A primeira linha atende a todas as marcas da Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. As linhas subsequentes referem-se ao conteúdo recomendado, novas séries ou filmes de TV e gêneros.

Nos EUA, os aplicativos Disney + estão disponíveis para download em lojas de aplicativos em uma ampla gama de hardware, incluindo TVs inteligentes, tablets, smartphones, dispositivos de streaming, consoles de jogos e até navegadores da Web para desktop. Aqui está uma lista de dispositivos confirmados:

Amazon Fire TV

Dispositivos móveis Android

Android TV

Apple TV (tvOS)

Chromecast

Navegadores da Web para desktop

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

Playstation 4

Dispositivos de streaming Roku

Roku TV

Xbox One

Quase 900 TVs LG (via LG Content Store)

A Disney + custa US $ 6,99 por mês nos EUA , consideravelmente mais barato que o principal rival da Netflix, que custa US $ 8,99.

Uma assinatura anual custa US $ 69,99. A Disney também inclui todos os seus serviços de assinatura - incluindo Disney +, ESPN + e Hulu - por apenas US $ 12,99 por mês nos EUA. Lembre-se de que o Hulu está disponível por US $ 5,99 por mês como um anúncio independente, enquanto o ESPN + custa US $ 4,99 por mês.

No Canadá, o serviço custa US $ 8,99 (canadense) por mês (ou US $ 89,99 por ano).

Na Holanda, o preço é de € 6,99 por mês (ou € 69,99 por ano) e é o mesmo preço para outros países europeus que recebem o serviço, incluindo Espanha, França, Irlanda, Alemanha, Áustria e Suíça.

No Reino Unido, a Disney + custará £ 5,99 por mês (£ 59,99 por ano) .

O Disney + já está disponível nos EUA e no Canadá. bem como na Holanda. Isso foi seguido pela Austrália e Nova Zelândia em 19 de novembro.

Além dos cinco países iniciais, o Disney + se tornará disponível lentamente em todos os principais mercados dentro de dois anos.

O Disney + estará disponível no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália, Espanha, Áustria e Suíça a partir de 24 de março de 2020.

A Disney revelou que os títulos de lançamento podem variar de acordo com o território, por isso ainda não temos certeza do que estará disponível para transmissão no Reino Unido. No entanto, entramos em contato com a empresa para obter mais detalhes e informaremos.