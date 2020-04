Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O tão esperado serviço de streaming de vídeo da Disney está agora disponível em muitos países, incluindo o Reino Unido e os EUA.

É a resposta da Disney para Netflix e Amazon Prime Video, mas com uma diferença: é o lar exclusivo para shows e filmes do estúdio, incluindo Star Wars, Marvel, Pixar e muitos mais.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Disney+, incluindo preço, shows e datas de lançamento para regiões que ainda não o possuem.

Disney+ (também conhecido como Disney Plus) é um serviço de streaming de vídeo. Você pode acessá-lo em vários dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets, Smart TVs e decodificadores. Não requer uma assinatura por cabo nos EUA, mas requer uma taxa de assinatura todos os meses.

Anunciado pela primeira vez em 2017, a Disney vê isso como uma “grande mudança estratégica” para a empresa, com sua extensa biblioteca de conteúdo, incluindo títulos da Marvel e Star Wars, desaparecendo da Netflix e de outros serviços para ser exclusivo da Disney+.

A maioria do conteúdo na Disney+ é apropriada para todas as idades, enquanto shows e filmes voltados para públicos mais antigos estão mudando para outra plataforma de streaming da empresa, Hulu.

squirrel_widget_187869

Os filmes e shows da Marvel Studios, bem como as franquias de Star Wars, são todos exclusivos da Disney+. O serviço de streaming também tem títulos da Pixar, clássicos animados da Disney do Disney Vault, mais de 500 filmes da biblioteca da Disney, filmes do Disney Channel e cerca de 7.000 TV mostra da própria Disney, a Fox de propriedade da Disney e National Geographic.

No entanto, nem todo o conteúdo está disponível em todas as regiões.

Por exemplo, o Reino Unido e a Europa Central não estão carregando Frozen 2 (nem em diante) desde o lançamento - eles só estão sendo feitos inicialmente disponível para clientes nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda.

Em melhores notícias, os telespectadores do Reino Unido recebem todo o arquivo de 30 temporadas de The Simpsons- um alívio, já que havia rumores de que não faria parte do serviço.

Disney+ oferece shows e filmes em até 4K HDR (Dolby Vision) e irá até Dolby Atmos áudio. Ele também inclui suporte para quatro fluxos simultâneos e a capacidade de configurar perfis para membros da família. Há também controles dos pais para restringir o conteúdo dependendo da idade - como Netflix e Amazon Prime Video.

Finalmente, a Disney+ tem visualização offline, para que você possa baixar programas em um dispositivo móvel e assistir em qualquer lugar.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

A interface nos lembra de uma mistura de Apple TV e Netflix. Há uma tela de visualização no terço superior do aplicativo TV, enquanto a parte inferior tem várias linhas com ícones de conteúdo retângulo. A primeira linha serve todas as marcas da Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. As linhas subsequentes são para conteúdo recomendado, novas séries de TV ou filmes e gêneros.

Observe que, com a atual crise do coronavírus, a Disney+ está comprometida - como outros serviços de streaming - a executar uma taxa de bits reduzida para economizar largura de banda da Internet. Isso significa que pode haver uma ligeira queda na qualidade de imagem e áudio (sem Dolby Atmos, por exemplo). No entanto, a maneira como seus algoritmos funcionam, você pode muito bem não notar em tudo.

Os aplicativos Disney+ estão disponíveis para download a partir de lojas de aplicativos em uma ampla gama de hardware, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones, dispositivos de streaming, consolas de jogos e até mesmo navegadores da Web para desktop.

Aqui está uma lista de dispositivos confirmados: Amazon Fire TV

Dispositivos móveis Android

Android TV (incluindo Philips)

Apple TV (TVOs)

Cromecast

Navegadores da Web para desktop

iPad (iPados)

iPhone (iOS)

Smart TVs LG (quase 900 modelos)

PlayStation 4

Dispositivos de transmissão Roku

Roku TV

Smart TVs Samsung (a partir de 2016)

Xbox One

Os espectadores no Reino Unido também podem adicionar programação Disney+ às suas caixas Sky Q - e se inscrever através de uma conta Sky TV. Agora, os dispositivos de TV também suportam o aplicativo Disney+.

Disney+ custa US$6,99 por mês nos EUA,£5,99 por mês no Reino Unido. Uma assinatura anual custa $69,99/£59,99.

A Disney também empacota todos os seus serviços de assinatura nos Estados Unidos - incluindo Disney+, ESPN + e Hulu - por apenas US $12,99 por mês. Tenha em mente que Hulu está disponível por US $5,99 por mês como um autônomo com anúncios, enquanto ESPN+ custa US $4,99 por mês.

No Canadá, o serviço custa $8,99 (canadense) por mês (ou $89,99 por ano).

Na Europa Central, o preço é de 6,99 €por mês (ou 69,99 €por ano) - isto inclui os Países Baixos, Espanha, Irlanda, Alemanha, Áustria e Suíça. A França seguirá em breve.

Os assinantes na Índia, onde também está sendo lançado em breve, terão que pagar 1.499 rúpias por mês. Isso é para Disney+Hotstar - um serviço combinado.

Disney+ está disponível agora nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça e Países Baixos.

A

Disney+ será lançada na Índia no pacote Disney+Hotstar em 3 de abril de 2020.

A

França também deveria receber a Disney+ em 24 de março com vários outros países europeus, mas, devido à pandemia do coronavírus e a mando do governo francês, seu lançamento no país teria sido supostamente colocar de volta por “duas semanas”. Prevê-se agora que esteja disponível em França a partir de 7 de abril de 2020.

Outros países europeus, incluindo a Bélgica, os nórdicos e Portugal, seguir-se-ão no Verão de 2020.

A

Disney revelou que os títulos de lançamento podem variar de acordo com o território, portanto, alguns programas e filmes podem não estar disponíveis na sua região.