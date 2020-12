Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + é a resposta da Disney ao Netflix e ao Amazon Prime Video, mas com uma diferença: é o lar exclusivo de programas e filmes do estúdio, incluindo Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic. Na Europa, os assinantes também podem ter acesso ao Star.

Disney + está disponível em muitos países e locais, incluindo o Reino Unido e os EUA e em toda a Europa, incluindo Portugal, Noruega, Suécia e Dinamarca - uma lista completa de países está abaixo. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Disney +, incluindo preço, programas e próximos lançamentos.

Disney + é um serviço de streaming de vídeo. Você pode acessá-lo em vários dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets, TVs inteligentes e decodificadores. Custa uma taxa mensal para acesso completo. Promovido pela primeira vez em 2017, a Disney o vê como uma "grande mudança estratégica" para a empresa, com sua extensa biblioteca de conteúdo, incluindo títulos da Marvel e Star Wars. Eles geralmente desapareceram da Netflix e de outros serviços para serem exclusivos da Disney +.

Disney + oferece programas e filmes em até 4K HDR (Dolby Vision) e áudio em até Dolby Atmos. Também inclui suporte para quatro transmissões simultâneas e a capacidade de configurar perfis para membros da família. Também há controles dos pais para restringir o conteúdo dependendo da idade - como Netflix e Amazon Prime Video.

Disney + também oferece visualização off-line conforme esperado, para que você possa baixar programas em um dispositivo móvel e assisti-los em qualquer lugar.

A interface é simples e lembra uma mistura de Apple TV e Netflix. Há uma tela de visualização no terço superior do aplicativo de TV, enquanto a parte inferior tem várias linhas com ícones retangulares de conteúdo. A primeira linha serve todas as marcas da Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. As linhas subsequentes são para conteúdo recomendado, novas séries de TV ou filmes e gêneros. Suporta perfis, para que diferentes membros da família possam ter seu conteúdo.

Os filmes e programas da Marvel Studios, bem como as franquias de Star Wars , são exclusivos da Disney +.

O serviço de streaming também tem títulos da Pixar, clássicos de animação da Disney do Disney Vault , mais de 500 filmes da biblioteca da Disney, filmes do Disney Channel e cerca de 7.000 programas de TV da própria Disney, da Fox, de propriedade da Disney, e da National Geographic. Além disso, alguns obviamente ainda não foram lançados ( mais sobre isso aqui) .

No Investor Day 2020, a Disney disse que seu serviço de streaming receberá uma tonelada de novos conteúdos, incluindo “aproximadamente” 10 séries Star Wars, 10 séries Marvel e 15 séries de live-action da Disney, Disney Animation e Pixar. Quinze filmes da Disney live-action, Disney Animation e Pixar também estão chegando ao Disney +.

Na verdade, a Disney disse que podemos esperar centenas de outros títulos de ação ao vivo e de animação - de todas as suas marcas e franquias - para vir ao serviço nos próximos anos. No momento, está definida uma programação de mais de 100 novos filmes e programas para estrear no serviço a cada ano.

A Disney + planeja integrar a Star ao serviço de streaming - mas fora dos Estados Unidos.

Isso verá a adição de conteúdo voltado para adultos, como programas como Family Guy e filmes como Kingsman: The Golden Circle. Star estará disponível apenas para assinantes fora dos Estados Unidos porque a Disney atualmente usa o Hulu para entregar a maior parte desse conteúdo nos Estados Unidos. A Disney também anunciou a expansão dos controles dos pais para garantir que o serviço de streaming permaneça adequado para todas as idades.

A adição do Star fará com que o preço de um Disney + suba para € 8,99. Ele será lançado no serviço de streaming a partir de 23 de fevereiro de 2021 na Europa continental. Chegará à América Latina, Japão e Coréia no final de 2021.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

Os aplicativos Disney + estão disponíveis para download em lojas de aplicativos em uma ampla variedade de hardware, incluindo smart TVs, tablets, smartphones, dispositivos de streaming, consoles de jogos e até navegadores da web para desktop. Aqui está uma lista de dispositivos confirmados:

Amazon Fire TV

Dispositivos móveis Android

Android TV (incluindo Philips)

Apple TV (tvOS)

Chromecast

Navegadores da web para desktop

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

LG Smart TVs (quase 900 modelos)

Playstation 4

Dispositivos de streaming Roku

Roku TV

Smart TVs Samsung (de 2016 em diante)

Xbox One

Os espectadores no Reino Unido também podem adicionar Disney + às suas caixas Sky Q - e assinar por meio de uma conta Sky TV. Agora, os dispositivos de TV também suportam o app Disney +.

Disney + está atualmente disponível nos seguintes países e locais:

Austrália

Áustria

Bélgica

Canadá

Ilhas do Canal

Dinamarca

Finlândia

França

Alemanha

Islândia

Índia

Irlanda

Ilha de Man

Itália

Japão

Luxemburgo

Mônaco

Países Baixos

Nova Zelândia

Noruega

Portugal

Porto Rico

Espanha

Suécia

Suíça

Reino Unido

Estados Unidos

Em dezembro de 2020, o Disney + custava $ 6,99 por mês nos EUA e £ 5,99 por mês no Reino Unido. Uma assinatura anual custa $ 69,99 / £ 59,99. A Disney também reúne todos os seus serviços de assinatura nos Estados Unidos - incluindo Disney +, ESPN + e Hulu - por apenas US $ 12,99 por mês.

No Canadá, o serviço custa $ 8,99 (canadense) por mês (ou $ 89,99 por ano). Na Europa Central, o preço é de € 6,99 por mês (ou € 69,99 por ano). Assinantes na Índia pagam 1.499 rúpias por mês. Isso é para Disney + Hotstar - um serviço combinado.

Há centenas de novos filmes e programas chegando à Disney + nos próximos anos. Todo esse novo conteúdo para Disney +, é claro, tem um custo. A partir de março de 2021, a Disney + aumentará US $ 1 para US $ 7,99 por mês nos EUA. Na Europa, a adição da Star fará com que o preço do Disney + suba para € 8,99, a partir de 23 de fevereiro de 2021 na Europa continental. O novo preço chegará à América Latina, Japão e Coréia no final de 2021.

A Disney também anunciou um novo pacote nos Estados Unidos para seus serviços de streaming. Ele consiste em Disney +, Hulu sem anúncios e ESPN + por US $ 18,99. Isso representa um aumento de seis dólares em relação ao pacote de streaming de US $ 12,99 existente da empresa que inclui o Hulu com anúncios. Mas o aumento de preço é a diferença entre a versão autônoma do serviço do Hulu com anúncios e a versão sem anúncios.

Quando comprado separadamente, Disney + custa $ 6,99 por mês, ESPN + custa $ 5,99 por mês) e o Hulu sem anúncios custa $ 11,99 por mês.

O novo pacote deve ser lançado em janeiro de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.