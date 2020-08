Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney Plus é a resposta da Disney ao Netflix e ao Amazon Prime Video, mas com uma diferença: é o lar exclusivo de programas e filmes do estúdio, incluindo Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic.

Disney + está disponível em 19 países e locais, incluindo o Reino Unido e os EUA. Em breve, também se expandirá para mais oito em toda a Europa, incluindo Portugal, Noruega, Suécia e Dinamarca.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Disney Plus, incluindo preço, programas e próximos lançamentos.

Disney + é um serviço de streaming de vídeo. Você pode acessá-lo em vários dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets, TVs inteligentes e decodificadores. É um serviço de assinatura, que custa apenas uma mensalidade para acesso completo.

Promovido pela primeira vez em 2017, a Disney o vê como uma "grande mudança estratégica" para a empresa, com sua extensa biblioteca de conteúdo, incluindo títulos da Marvel e Star Wars. Em geral, eles desapareceram da Netflix e de outros serviços para serem exclusivos da Disney Plus.

A maior parte do conteúdo do Disney + é apropriado para todas as idades, enquanto programas e filmes voltados para públicos mais velhos estão mudando para a outra plataforma de streaming da empresa, Hulu (que ainda não foi lançada no Reino Unido e em outras regiões fora da América do Norte).

Os filmes e programas da Marvel Studios, bem como as franquias de Star Wars , são exclusivos da Disney Plus. O serviço de streaming também tem títulos da Pixar, clássicos de animação da Disney do Disney Vault , mais de 500 filmes da biblioteca da Disney, filmes do Disney Channel e cerca de 7.000 programas de TV da própria Disney, a Fox, de propriedade da Disney, e a National Geographic.

Além disso, alguns obviamente ainda não foram lançados - sabemos que Mulan estará no serviço em 4 de setembro de 2020 , mas curiosamente custará US $ 30 extras para assistir, já que não será lançado nos cinemas. É a primeira vez que o conteúdo vai custar mais do que a taxa de assinatura, embora a Disney diga que, por enquanto, isso é uma resposta única em resposta à situação de saúde global.

Nem todo o conteúdo está disponível em todos os lugares. O Reino Unido não tinha o Frozen 2 ( nem o Onwards ) desde o lançamento, embora o tenha logo depois dos Estados Unidos.

Os telespectadores do Reino Unido obtiveram todo o arquivo de 30 temporadas de Os Simpsons - um alívio, pois havia rumores de que não faria parte do serviço.

Disney + oferece programas e filmes em até 4K HDR (Dolby Vision) e áudio em até Dolby Atmos. Também inclui suporte para quatro transmissões simultâneas e a capacidade de configurar perfis para membros da família. Também há controles dos pais para restringir o conteúdo dependendo da idade - como Netflix e Amazon Prime Video.

Disney + também oferece visualização off-line conforme esperado, para que você possa baixar programas para um dispositivo móvel e assisti-los em qualquer lugar.

A interface é simples e lembra uma mistura de Apple TV e Netflix. Há uma tela de visualização no terço superior do aplicativo de TV, enquanto a parte inferior possui várias linhas com ícones retangulares de conteúdo.

A primeira linha serve todas as marcas da Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. As linhas subsequentes são para conteúdo recomendado, novas séries de TV ou filmes e gêneros.

Ele oferece suporte a perfis, para que diferentes membros da família possam ter seu conteúdo em destaque, o que é muito útil.

Os aplicativos Disney + estão disponíveis para download em lojas de aplicativos em uma ampla variedade de hardware, incluindo smart TVs, tablets, smartphones, dispositivos de streaming, consoles de jogos e até navegadores da web para desktop. Aqui está uma lista de dispositivos confirmados:

Amazon Fire TV

Dispositivos móveis Android

Android TV (incluindo Philips)

Apple TV (tvOS)

Chromecast

Navegadores da web para desktop

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

LG Smart TVs (quase 900 modelos)

Playstation 4

Dispositivos de streaming Roku

Roku TV

Smart TVs Samsung (de 2016 em diante)

Xbox One

Os espectadores no Reino Unido também podem adicionar Disney + às suas caixas Sky Q - e assinar por meio de uma conta Sky TV. Agora, os dispositivos de TV também suportam o app Disney +.

Disney + está atualmente disponível nos seguintes países e locais:

Austrália

Áustria

Canadá

Ilhas do Canal

França

Alemanha

Índia

Irlanda

Ilha de Man

Itália

Japão

Mônaco

Países Baixos

Nova Zelândia

Porto Rico

Espanha

Suíça

Reino Unido

Estados Unidos

Também chegará à Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Suécia em 15 de setembro de 2020.

Custa $ 6,99 por mês nos EUA , £ 5,99 por mês no Reino Unido. Uma assinatura anual custa $ 69,99 / £ 59,99.

A Disney também reúne todos os seus serviços de assinatura nos Estados Unidos - incluindo Disney +, ESPN + e Hulu - por apenas US $ 12,99 por mês. Lembre-se de que o Hulu está disponível por US $ 5,99 por mês como autônomo com anúncios, enquanto o ESPN + custa US $ 4,99 por mês.

No Canadá, o serviço custa $ 8,99 (canadense) por mês (ou $ 89,99 por ano).

Na Europa Central, o preço é de € 6,99 por mês (ou € 69,99 por ano).

Assinantes na Índia pagam 1.499 rúpias por mês. Isso é para Disney + Hotstar - um serviço combinado.

Escrito por Maggie Tillman.