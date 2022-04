Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT transmitiu com sucesso seu primeiro evento esportivo ao vivo em 8K HDR .

A cobertura do jogo de 25 de março Saracens vs Bristol Bears Gallagher Premiership Rugby foi transmitida em 8K ao vivo para casas selecionadas.

Segue-se um teste de 2020 que viu o jogo da UEFA Europa League entre Arsenal e Olympiacos transmitido em 8K para um local público - dentro do estádio Emirates do Arsenal. Desta vez, porém, o teste foi para ver se era viável levar imagens ao vivo de um estádio para salas de estar.

A BT Sport fez parceria com a Sony para a tecnologia da câmera e a Samsung , que forneceu TVs QN800 8K para receber as imagens. A BT Media & Broadcast forneceu o link entre o site em Tottenham e a sede da BT Sport em Stratford.

A cobertura foi filmada remotamente, com as câmeras operadas externamente a partir de um caminhão de transmissão 8K do lado de fora.

"A BT Sport continua a liderar a indústria com inovação que oferece aos nossos clientes a melhor experiência de visualização de esportes no Reino Unido", disse o COO da BT Sport, Jamie Hindhaugh.

“Seja o lançamento da última temporada dos recursos de experiência em dia de jogo em nosso aplicativo ou nossos testes recentes de visualização de realidade aumentada habilitada para 5G, estamos em uma missão de levar nossos espectadores ao coração do esporte”.

Atualmente, não há confirmação de quando (ou se) a BT Sport planeja trazer a cobertura 8K HDR para o mercado de massa, mas este teste é um grande próximo passo.

Escrito por Rik Henderson.