BT Sport opta pela fusão do Discovery em vez do DAZN

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O DAZN falhou em sua tentativa de adquirir a BT Sport, com o braço de transmissão esportiva do Reino Unido da BT optando por continuar as negociações de fusão com a Discovery exclusivamente.

Foi relatado em janeiro que o DAZN estava à beira de uma compra de £ 500 milhões da BT Sport. No entanto, o BT Group recusou em favor de uma fusão 50/50 com a divisão Eurosport UK da Discovery.

Discussões exclusivas sobre o acordo estão em andamento. O resultado final potencialmente se tornará uma "nova oferta de esporte e entretenimento para clientes no Reino Unido".

As negociações devem ser concluídas nos próximos meses. O BT Group e a Discovery esperam ter o novo serviço em funcionamento até o final de 2022, sujeito à aprovação das autoridades de concorrência.

"A joint venture proposta com a Discovery, Inc. criaria uma nova e empolgante entidade de transmissão esportiva para o Reino Unido e funcionaria como um lar perfeito para o nosso negócio BT Sport", disse o chefe da BT, Marc Allera.

“Com uma ambição compartilhada de crescimento, bem como a combinação de nossos ativos esportivos de classe mundial com o conteúdo premium de esportes e entretenimento do Discovery, nossos clientes se beneficiarão de ainda mais conteúdo em mais lugares”.

Escrito por Rik Henderson.