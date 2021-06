Lançado BT TV Box Pro, com 4K HDR, Dolby Atmos e 1TB HDD

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT anunciou um novo set-top-box de TV da BT.

O BT TV Box Pro está disponível para quem está usando o pacote BT TV VIP - pelo menos inicialmente - e oferece suporte para 4K HDR e Dolby Atmos .

Mais elegante que o último modelo, agora também vem com um controle remoto Bluetooth redesenhado que não requer linha de visão, além de quatro sintonizadores de TV para que você possa gravar até três programas enquanto assiste um quarto.

Há um HDD de 1 TB dentro, capaz de armazenar até 600 horas de gravações.

A nova caixa requer uma conexão de internet com fio inicialmente, embora haja planos para habilitar seus recursos de Wi-Fi para conectividade sem fio com uma atualização de firmware ainda este ano.

A caixa está disponível para novos clientes apenas no momento, vindo com o pacote BT TV VIP de £ 60 por mês . Isso inclui Now TV (Cinema, Entretenimento, Esporte e Now Boost), BT Sport Ultimate e Eurosport.

Observamos um grande crescimento no conteúdo 4K HDR e estamos entusiasmados com o suporte do novo BT TV Box Pro para uma forma de visualização tão envolvente ", disse o diretor de TV e esportes da BT, Chandru Lakshminarayanan.

A BT irá expandir a disponibilidade da nova caixa para outros pacotes "no devido tempo".

Escrito por Rik Henderson.