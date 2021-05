Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - BT Sport introduziu o recurso de linha do tempo em seu aplicativo de tela grande em várias plataformas.

Com lançamento em versão beta a tempo para as finais desta semana da Europa e da Liga dos Campeões , a linha do tempo traz para a tela grande o que os usuários de dispositivos móveis têm sido capazes de acessar por várias temporadas - a capacidade de extrair momentos e objetivos importantes durante a cobertura ao vivo e visualizá-los sob demanda . Depois de assistir a um clipe, a ação pode reverter para a transmissão ao vivo novamente.

Após esse período inicial de teste, espera-se que o recurso seja lançado na íntegra na próxima temporada, para aparecer nos próximos jogos da Premier e Champions League.

"A BT Sport tem orgulho de ter inovado continuamente em como os fãs podem assistir esportes ao vivo nos últimos anos e os lançamentos de hoje são os primeiros a vir da BT Sport Innovates, nossa nova casa de inovação. Estamos empolgados que os fãs possam experimentar a linha do tempo , uma nova maneira de ver esportes na TV, antes de seu lançamento na próxima temporada ", disse o chefe de operações da BT Sport, Jamie Hindhaugh.

A emissora também anunciou que o aplicativo de tela grande foi adicionado ao Netgem, com as caixas de TV Netgem HD e 4K agora oferecendo-o aos assinantes do aplicativo BT Sport. Os proprietários do sistema de som Netgem soundbox HD também podem acessar o aplicativo.

Além de várias outras plataformas, incluindo smart TVs Samsung, PlayStation 4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X / S, Google Chromecast e Apple TV.

Conforme declarado anteriormente, a linha do tempo já está disponível nas versões do aplicativo para celular e tablet.

Escrito por Rik Henderson.