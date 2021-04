BT Sport à venda, a Amazon ou a Disney poderiam comprá-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT está em negociações com outras empresas sobre uma potencial venda de seu braço de transmissão BT Sport.

Relatórios surgiram ontem de que a empresa britânica de telecomunicações está interessada em vender a BT Sport imediatamente ou entrar em parceria com investidores para ajudar a financiá-la.

Isso foi posteriormente confirmado pela BT em um comunicado: "A BT pode confirmar que as primeiras discussões estão sendo realizadas com uma série de parceiros estratégicos selecionados, para explorar maneiras de gerar investimento, fortalecer nosso negócio de esportes e ajudar a levá-lo para o próximo estágio em seu crescimento ", disse.

Dois potenciais pretendentes são a Amazon e a Disney. Ambos teriam tido conversas iniciais com a BT.

A Amazon entrou, nos últimos dois anos, no negócio de esportes ao vivo no Reino Unido, garantindo os direitos de jogos de futebol e tênis da Premier League. Também mostra jogos de rúgbi ao vivo e outros esportes fora do Reino Unido.

A Walt Disney Company é talvez um destino ainda mais provável, pois já trabalhou com a BT Sport desde o seu início. A BT Sport licencia a marca ESPN da Disney para um de seus canais.

Se pudesse garantir uma aquisição imediata, não seria uma grande surpresa se não rebatesse totalmente a marca BT Sport, para combinar com sua estratégia ESPN nos Estados Unidos.

Outras empresas afirmam estar em negociações incluem a Dazn, um serviço over-the-top de streaming de esportes dos EUA que também foi lançado no Reino Unido em dezembro passado, e empresas de private equity.

Escrito por Rik Henderson.