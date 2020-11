Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT sempre esteve à frente de seus rivais ao adotar novas tecnologias de TV, sendo a primeira a introduzir HDR e Dolby Atmos para cobertura de esportes ao vivo, por exemplo. Agora está expandindo o alcance do último, com Dolby Atmos chegando ao BT Sport App no próximo fim de semana.

O confronto Brighton x Liverpool Premier League no sábado, 28 de novembro, será o primeiro a receber o tratamento Dolby Atmos completo no aplicativo.

Naturalmente, a tecnologia só funcionará em dispositivos compatíveis, com a BT listando iOS, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Samsung Smart TVs como compatíveis. O suporte para dispositivos Chromecast, Now TV e Roku será lançado nas "próximas semanas".

Naturalmente, para obter Dolby Atmos por meio do aplicativo de tela grande, você também precisará de uma TV e / ou barra de som ou sistema compatível com Atmos.

Não há informações ainda sobre se os consoles Xbox serão capazes de transmitir áudio Dolby Atmos através do BT Sport App, já que o Xbox One S, One X, Series S e Series X são certificados pelo Dolby Atmos.

O PlayStation 5 não oferece suporte a Dolby Atmos.

"A adição de áudio Dolby Atmos aos nossos visuais 4K UHD e HDR no aplicativo oferece aos fãs a melhor experiência audiovisual possível de um esporte ao vivo quando eles não podem estar no jogo pessoalmente", disse o diretor de operações da BT Esporte, Jamie Hindhaugh. "A qualidade de áudio mais rica adicionará uma dimensão totalmente nova à forma como os fãs experimentam o esporte, em casa ou em trânsito, e garantirá que eles não perderão nenhum momento da ação."

