O aplicativo BT Sport já está disponível na Fire TV, Android TV e Roku

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT lançou seu aplicativo BT Sport para dispositivos Amazon Fire TV, Android TV e Roku antes do início da nova temporada da Premier League.

O aplicativo dá acesso a BT Esporte programação ao vivo e catch-up, além de BT Esporte final para eventos 4K HDR, e também está disponível para Samsung Smart TVs, caixas Agora TV, PS4, Xbox One, Chromecast e Apple TV.

Telefones e tablets também podem acessá-lo.

Os assinantes do BT Sport por meio de um serviço de TV paga - como BT TV, Sky e Virgin Media - ou por meio de uma operadora de celular podem se conectar diretamente no aplicativo. Como alternativa, você pode comprar um BT Sport Monthly Pass por £ 25 por mês para assistir exclusivamente através do aplicativo.

BT Sport Ultimate custa £ 5 adicionais por mês para cobertura Ultra HD e HDR.

Para visualizar em 4K HDR, você deve ter o dispositivo Fire TV 4K, Android TV ou Roku relevante que seja compatível com a resolução mais alta e saída de cores de alta faixa dinâmica.

"A BT continua a conectar mais espectadores ao conteúdo da BT Sport, liderando o mercado com formas inovadoras de assistir. Os fãs de esportes podem esperar mais inovações emocionantes nas próximas temporadas de futebol e rúgbi", disse o diretor comercial da BT Sport, Andy Haworth.

Escrito por Rik Henderson.