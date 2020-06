Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O BT Sport está agora disponível nos dongles e decodificadores Now TV, como parte da parceria entre a BT e a Sky anunciada no início deste ano .

Sua chegada no aplicativo significa que os clientes do Now TV com um dos dispositivos de streaming da marca poderão assistir quase todos os jogos restantes da temporada da Premier League ao vivo - exceto os do Amazon Prime Video.

Para visualizar a cobertura do BT Sport, os clientes precisam comprar um passe mensal dedicado ao preço de £ 25 . Isso também permitirá que os clientes assistam a todos os canais no celular, consoles de jogos e outras plataformas suportadas.

Os assinantes com uma caixa Now TV 4K também poderão assistir a partidas compatíveis no 4K HDR por meio do BT Sport Ultimate - no entanto, pode exigir uma taxa adicional de £ 5 por mês .

O passe mensal padrão também funciona com o Now TV Stick , a caixa herdada do Now TV e o Now TV Smart Box.

Dá acesso ao BT Sport, BT Sport 1, BT Sport 2, BT Sport 3 e ESPN, além de seus respectivos canais HD.

Os primeiros jogos ao vivo da BT Sport na Premier League após o reinício serão Watford x Leicester City e Brighton x Arsenal no sábado, 20 de junho. A cobertura terá início às 12h30.

O BT Sport também abriga o futebol da Bundesliga, a WWE e muitos outros eventos esportivos ao vivo.