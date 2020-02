BT Sport e Samsung fazem parceria para o primeiro jogo de futebol ao vivo 8K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O esporte tem sido um driver de atualizações de TV para grandes áreas do público. Seja o salto para o HD anos atrás ou o fascínio do 4K para muitas pessoas no momento, poucas transmissões mostram melhor os benefícios de adquirir uma nova TV do que um jogo de futebol.

A BT Sport e a Samsung sabem claramente disso muito bem, porque acabaram de saltar à frente da competição exibindo uma transmissão de prova de conceito do jogo da Liga Europa do Arsenal contra o Olympiakos, transmitida ao vivo para uma exibição QLED 8K absolutamente impressionante em uma das caixas do Emirates Stadium. Nós estávamos lá para conferir e ficamos impressionados.

Quanto salto representa 8K, então? Com toda a honestidade, depende de onde você está vindo. Por um lado, esse feed ao vivo foi o mais nítido que já vimos o futebol parecer na tela e comparado muito favoravelmente em comparações diretas com o 4K. Não importa o quão perto você aproximou o nariz da tela, a pixelação não foi encontrada em nenhum lugar e a vibração das cores proporcionou uma excelente experiência de visualização em todos os aspectos. Se tivéssemos a oportunidade de assistir futebol dessa maneira toda semana, atacá-lo-íamos.

Dito isso, continua sendo o caso de o conteúdo 8K nativo ser extremamente fino no terreno, com a BT Sport improvável que o transmita amplamente por um tempo ainda, e o custo de uma TV 8K permanece seriamente caro pelos padrões da maioria das pessoas. Isso foi melhor que 4K? Sim com certeza. Foi melhor o suficiente para fazer valer a pena abandonar um modelo 4K sólido para atualizar? Não é bem assim, pelo nosso dinheiro.

A realidade é que todo esse vídeo também é atingido por dados sérios. A BT Sport calcula que você deseja uma conexão de pelo menos 80 MB / s para transmitir vídeo de 8K com segurança, como esse, o que é justo dizer que nem todo mundo tem em seu armário (ou modem). Em comparação, o requisito atual para as transmissões HDR 4K da BT Sport é de 30 MB / s (ou 25 MB / s para não HDR).

A configuração técnica para executar esta transmissão ainda está muito no estágio de desenvolvimento - como fomos mostrados, este é um trabalho de rigging exclusivo que deve ser feito toda vez que a BT Sport deseja experimentar o 8K e leva cerca de um dia inteiro para se preparar antes da partida. Nesse caso, a TV 8K era a única tela no estádio a receber o feed que estávamos assistindo.

Tudo estava sendo capturado por câmeras imensamente valiosas e escalado e cortado por uma equipe dedicada no recinto da TV, nas entranhas do estádio. Nós estávamos assistindo basicamente quatro fluxos de 4K cortados juntos em uma tela, por mais rudimentar que isso pareça.

Isso exige uma grande parte do poder de processamento e, de fato, do armazenamento - a BT Sport estima que um jogo normal seja executado com cerca de 1,2 TB de dados de vídeo, tão grandes são os tamanhos de arquivo envolvidos. É claro que, neste caso, o Arsenal planejou ir para o prolongamento (não mencionaremos o resultado em tempo integral), então isso é ainda mais difícil de enfrentar.

A BT Sport diz que a tecnologia parece realmente sólida, e que sua esperança é tê-la em funcionamento para o público real, através do aplicativo de visualização em seu pacote BT Sport Ultimate, em um futuro próximo. Nesta fase do ano, porém, parece que isso significa o início da próxima temporada, em agosto.

Qualquer pessoa que tenha usado o aparelho de TV Skys Now saberá que a BT deve valorizar esses avanços técnicos - poder obter conteúdo 4K e HDR, além do som Dolby Atmos, faz uma grande diferença se você estiver assistindo futebol regularmente casa.

Por enquanto, como prova de conceito, foi vencedora e, embora possa demorar um pouco até que as salas de estar em todo o país estejam realmente assistindo futebol com esse nível de fidelidade, ainda chamaríamos de uma visão emocionante do que futuro vale para os fãs de futebol.