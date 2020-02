Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma das maiores críticas ao serviço de TV da BT nos últimos tempos tem sido a relativa falta de Sky Sports. Os clientes da BT TV só podiam obter o canal do Evento Principal do Sky Sports como um bolt-on até o momento, e não nenhum dos outros 10.

Isso colocou uma pequena desvantagem em comparação com o Sky Q , que possui todos os canais da BT Sport (embora não em 4K).

No entanto, isso deve mudar a partir de 21 de fevereiro, com a BT firmando um acordo com a Now TV - o braço de streaming da Sky - para oferecer todos os serviços da Now TV através de uma caixa de TV da BT .

Foi lançada uma nova gama de pacotes de TV flexíveis que incluem o conteúdo do Now TV ou podem ser adicionados a qualquer momento. Eles começam com £ 10 por mês para um pacote de entretenimento que inclui Sky Atlantic, Sky One e mais de 300 conjuntos de caixas para exibição a qualquer momento.

Há um pacote Big Sport por £ 40 por mês que inclui todos os canais de esportes da BT, além dos 11 canais Sky Sports disponíveis na Now TV.

Além disso, um pacote VIP inclui praticamente tudo o que a Sky tem a oferecer, com todos os canais da Sky Cinema, além do BT Sport Ultimate com eventos ao vivo em HDR 4K, tudo por £ 60 por mês.

Você pode adicionar e remover outros boletins mensalmente, incluindo os diferentes passes da Now TV, Netflix e Amazon Prime Video.

A melhor parte é que você acabou de receber a única conta. E o conteúdo do Now TV é totalmente integrado ao BT TV, para que você possa pausar, retroceder e gravar o conteúdo do Sky Entertainment e do Sky Sports na sua caixa.

"Nossa nova gama de pacotes de TV reúne os melhores serviços premium, totalmente carregados com uma ampla variedade de programas premiados, os melhores esportes ao vivo em 4K deslumbrante e os mais recentes filmes imperdíveis - todos com flexibilidade para trocar de pacote todos os meses - com pesquisa rápida e fácil para encontrar o que você deseja assistir ", disse o CEO da divisão de consumidores da BT, Marc Allera.

"Nunca houve um momento mais interessante e dinâmico para a indústria do entretenimento do que agora e estamos muito empolgados por poder lançar o Now TV na BT em um momento tão emocionante. Com a variedade de passes da Now TV, os clientes da BT TV irão poderá desfrutar de nossos mais recentes shows premiados, filmes de grande sucesso e conteúdo esportivo de alta qualidade com total flexibilidade, para que os clientes possam pagar exatamente o que desejam ", disse Marina Storti, diretora administrativa da Now TV.