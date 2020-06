Atualização do BT Sport Ultimate: tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BT Sport cresceu imensamente nos últimos anos, conquistando direitos esportivos de seus principais concorrentes e apenas estagnando mais recentemente devido à crise global, uma suspensão de muitas ligas e eventos ao vivo.

No entanto, com a retomada do jogo esportivo, em breve voltará a mostrar os jogos ao vivo da Premier League, já transmitiu muitos jogos da Bundesliga a portas fechadas e sua programação ao vivo se expandirá à medida que novos esportes recomeçam.

A única decisão que você precisa tomar, se quiser assistir à cobertura da BT Sport, é vê-la em padrão, HD ou 4K HDR e com som surround Dolby Atmos . Se for a última opção, você precisará do BT Sport Ultimate.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o serviço expandido da BT Sport.

O BT Sport Ultimate é o serviço aprimorado da emissora que oferece apresentações em 4K HDR ou apenas HDR de alguns eventos e jogos esportivos ao vivo. Também pode apresentá-los com som surround Dolby Atmos.

Ele vem em duas formas - através do canal dedicado disponível na caixa BT Ultra HD TV ou através do aplicativo BT Sport para várias plataformas.

O primeiro está disponível em alguns pacotes de TV da BT que incluem o BT Sport, por isso não custa mais. Embora aqueles que desejam o BT Sport Ultimate por meio do aplicativo provavelmente terão que pagar £ 5 extras além da taxa mensal de assinatura do BT Sport.

Embora o BT Sport Ultimate seja capaz de oferecer 4K, HDR e Dolby Atmos, não é tão simples quanto todo mundo ter a mesma qualidade.

• 4K UHD: está disponível no aplicativo BT Sport para vários dispositivos: Apple TV, Xbox One S e One X, PS4, Google Chromecast, Now TV 4K Smart Box e algumas TVs Samsung inteligentes.

Também está disponível como parte do canal de TV BT Sport Ultimate, anteriormente conhecido como BT Sport 4K UHD. Isso é através da BT TV e / ou Virgin Media.

• Dolby Atmos: exclusivo dos clientes da TV BT que assistem ao BT Sport Ultimate.

• HDR: o conteúdo HDR está disponível no aplicativo BT Sport para Xbox One S e X, Samsung Smart TVs e Google Chromecast Ultra. Está disponível com 4K em cada uma dessas plataformas.

O HDR também está disponível no aplicativo de tela pequena do BT Sport para smartphones iOS e Android, desde que o hardware seja compatível. Eles são restritos a fluxos HD, no entanto.

O canal tem como objetivo fornecer conteúdo da mais alta qualidade, independentemente da plataforma em que você está assistindo (com as exceções fornecidas acima).

Se você é um cliente BT TV, você precisará de caixa de BT Ultra HD YouView para entregá-lo e se você deseja que o som Dolby Atmos, você precisará de um Atmos TV compatível, soundbar ou receptor.

Mas, o BT Sport Ultimate também visa oferecer uma experiência aprimorada para quem usa smartphones e tablets, até os recursos desses dispositivos e é aí que entra o HDR. Se você possui um telefone compatível com HDR, por exemplo, o BT Sport Ultimate deve para aumentar a qualidade da imagem.

O Ultimate também está disponível para os usuários de aplicativos na Apple TV, Xbox One, PlayStation 4 , Chromecast Ultra, caixa Now TV 4K e Samsung Smart TVs.

A programação da BT Sport Ultimate inclui muito futebol da Premier League. O BT Sport diz que "a maioria" de seus jogos ao vivo será no BT Sport Ultimate.

Também mostrou jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa no canal. Desde o bloqueio, alguns jogos da Bundesliga também foram exibidos no BT Sport Ultimate.

A maioria está em 4K, mas apenas alguns são apresentados em HDR. Verifique os horários para descobrir.

Se você é um cliente da BT Sport com a BT TV, já pode ter. Basta ir ao canal 433 e o BT Ultimate já deve estar lá, pronto para entregar as mercadorias.

Caso contrário, a BT possui uma gama completa de pacotes de TV BT e o BT Sport Ultimate está incluído no pacote de TV VIP.

Aqueles que usam o aplicativo BT Sport como parte de um plano móvel EE ou BT ou como parte de um pacote de banda larga da BT podem atualizar para o BT Sport Ultimate por um extra de £ 5 por mês.

Isso também se aplica se você adquirir um BT Sport Monthly Pass sem contrato , custando £ 25,00 por 30 dias de acesso a todos os canais por meio dos aplicativos BT Sport. Você precisará adicionar o BT Sport Ultimate por £ 5 extras por mês.

A Virgin Media oferece acesso de TV ao BT Sport Ultimate. Para os clientes da Virgin Media, você o encontrará no canal 531, mas precisará assinar o BT Sport como parte do seu pacote.

Para quem está no Sky, pode acessar o BT Sport e precisará fazer isso através do site da BT . A BT diz que o Ultimate estará disponível em breve, mas ainda não há detalhes precisos.