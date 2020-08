Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O BT Sport detém os direitos exclusivos do Reino Unido para exibir a final da UEFA Champions League. No entanto, enquanto você normalmente teria que se inscrever para assistir à cobertura ao vivo do torneio, ele oferece várias maneiras de assistir à final, incluindo em 4K, HDR e gratuitamente.

A partida entre Paris-Saint Germain (PSG) e Bayern de Munique será a mais estranha da história da competição, sendo que não terá torcida, mas não se poderia pedir mais duas equipes de ataque. Deve ser um cracker.

Aqui estão os detalhes sobre como assistir ao jogo ao vivo no formato que mais lhe convier.

A final tem lugar no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa, normalmente a casa dos portugueses do Benfica. Ele terá início às 20h BST (21h CEST) no domingo, 23 de agosto de 2020.

Um show de prévia começará no BT Sport às 19h BST antes da partida em si.

Os espectadores com set-top-box habilitado para BT 4K e plano de TV 4K podem assistir à final no canal BT Sport Ultimate em 4K.

Você também poderá ver a partida em HDR, mas apenas por meio do app BT Sport para plataformas compatíveis: smartphones prontos para HDR, tablets - como o iPad Pro - mais Apple TV, Samsung Smart TVs, Xbox One S, Xbox One X e PlayStation 4.

Naturalmente, todos os assinantes pagantes da BT Sport podem assistir à final através do aplicativo ou plataforma de TV de sua escolha: BT TV, Sky, Virgin Media, etc. No entanto, também estará disponível gratuitamente para aqueles que não têm assinatura. Existem várias maneiras de fazer isso.

A final da UEFA Champions League será transmitida ao vivo para assistir através de um navegador da Internet em btsport.com/final . E estará disponível para assistir gratuitamente no canal da BT Sport no YouTube também.

Até mesmo o acesso à cobertura do aplicativo BT Sport será gratuito para a final ao vivo. Isso significa que você poderá assisti-lo na Apple TV, Samsung Smart TVs, Xbox One e dispositivos menores. O canal 531 da Virgin também o exibirá em 4K para proprietários da caixa B6, enquanto todos os outros clientes da TV Virgin podem assisti-lo em HD no canal 100, mesmo se você não assinar. Ele também estará disponível por meio do aplicativo Virgin TV Go da Virgin Media.

A final da Liga Europa desta noite também estará disponível para assistir ao vivo gratuitamente, através das mesmas etapas acima.

Escrito por Rik Henderson.