(Pocket-lint) - As TVs OLED da Sony são algumas das melhores do mercado, e a Sony acaba de fechar um negócio realmente impressionante em uma para a Black Friday 2022.

O preço da Bravia XR65A75K foi reduzido em 400 libras, um conjunto suntuoso de 65 polegadas que tem características a serem respeitadas.

Isso o reduz para £1.599,00, e você pode obtê-lo com a excelente garantia de John Lewis e devolve as apólices de devolução para que caia de volta se algo der errado.

Esta não é uma televisão de médio alcance, para ser claro - é uma das bandeiras da Sony e, portanto, embala uma carga de características impressionantes para você usar uma vez que você a tenha.

Isso inclui um som bastante aprimorado, mesmo sem alto-falantes externos conectados graças aos novos designs.

Sendo construído pela própria Sony, também é ideal para qualquer pessoa com um PS5, com portas HDMI 2.1 que lhe permitirão tirar proveito de uma gama de características do console.

Além disso, esse painel OLED trará sua própria qualidade de imagem incrivelmente impressionante - obviamente o fator mais importante no desempenho de qualquer TV. Se você tem estado esperando por uma grande economia em uma TV realmente de vanguarda, este pode ser apenas o negócio da sexta-feira preta para você.

Escrito por Max Freeman-Mills.