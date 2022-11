Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os negócios da Black Friday estão chegando em ritmo acelerado até o grande dia, e o incrível S95B da Samsung está disponível com um desconto incrível em ambos os tamanhos de tela 65 e 55 polegadas.

O 65in está atualmente oferecendo a maior economia, com 35% de desconto, mas ainda há £40 a serem economizados no 55in também, aproximando-o mais do que nunca da marca de £1000.

Se você estiver nos EUA, não há acordos para o S95B na hora de escrever, mas estamos de olho e atualizaremos esta peça se detectarmos algum.

Samsung QE65S95B - economize 35% Esta é uma grande quantidade de TV por um ótimo preço. Agora disponível com 35% de desconto, por £1549. Ver oferta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samsung QE55S95B - economize £40 Este desconto pode não ser enorme, mas aproxima esta grande TV de 55 polegadas da marca de £1000, com £40 de desconto - agora £1059. Ver oferta

O Samsung S95B utiliza a nova tecnologia de painel QD-OLED da Samsung, que combina os benefícios do OLED e do ponto quântico (a tecnologia por trás da linha QLED da Samsung) em uma única TV, dando-lhe o melhor dos dois mundos.

Isto basicamente significa que você está obtendo o brilho normalmente encontrado em conjuntos de LCD quantum dot, juntamente com o controle de contraste em nível de pixel que dá aos OLEDs aqueles negros de tinta.

Ficamos impressionados com os resultados, e em nossa revisão descrevemos isso como "uma combinação vencedora de design, tecnologia e características líderes na classe", com imagens que são "precisas logo de cara", enquanto as cores saturadas e os destaques mais brilhantes garantem "alguns dos melhores HDR vistos em um OLED". Altos elogios, de fato.

O estoque parece estar baixo na versão 65in, portanto, se você quiser pegar uma pechincha em uma das melhores TVs em 2022, aja rapidamente!

Escrito por Verity Burns.