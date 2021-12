Você ainda pode obter uma grande economia em dispositivos de streaming Roku nas vendas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Roku é há muito tempo um dos nossos tipos favoritos de dispositivos de streaming, com sua interface simples que significa que é fácil acessar diretamente o conteúdo que você deseja assistir - com um dos maiores suportes da indústria.

A Roku anunciou descontos em vários de seus modelos, com algo para todos. Com preços baixos, graças às vendas da Black Friday , a questão é por que você não compraria um? Essas vendas vão até 6 de dezembro, então você precisa agir rápido.

Roku Express - economize até 53% Roku Express é o ponto de entrada para dispositivos Roku. É apenas 1080p, então é ideal para TVs menores ou secundárias. Ele precisa ser conectado por meio de um cabo HDMI à parte traseira da TV. Este é um preço incrível para um ótimo dispositivo de US $ 19 ou £ 13,99. Ver oferta

Roku Express 4K - economia de até 42% O Roku Express 4K supera o Express, ainda conectando via cabo HDMI, mas oferecendo conteúdo 4K HDR. É um ótimo e acessível dispositivo de streaming para sua TV principal. Esta economia de $ 20,99 / £ 13 de $ 29 ou £ 24,99 também é um grande incentivo para comprar. Ver oferta

Roku Streaming Stick + - economize até 50% O Streaming Stick + da Roku oferece conteúdo 4K HDR e se conecta diretamente à sua TV, por isso é mais fácil de esconder do que os modelos Express. O controle remoto também funciona via Bluetooth, para uma experiência mais avançada. O preço de $ / £ 29,99 é um ótimo negócio para este stick. Ver oferta

Roku Streambar - economize mais de 20% O Roku Streambar é um pacote completo que oferece uma barra de som compacta e recursos de streaming do Roku. Uma atualização de uma caixa para a sua TV - agora por apenas $ 79,98 ou £ 99,99, economizando $ 50 ou £ 30. Ver oferta

Roku é uma das escolhas mais populares para dispositivos de streaming, graças à variedade de modelos oferecidos e à simplicidade da interface. Você pode escolher entre modelos que suportam apenas 1080p ou ir para 4K, dependendo se você vai conectá-lo a uma televisão pequena ou maior.

A interface do Roku não se confunde com recomendações e conteúdo com curadoria, em vez disso, oferece acesso direto a todos os serviços de que você precisa - Apple TV +, Disney +, Netflix e mais - ao mesmo tempo que oferece habilidades como Spotify Connect, casting e em alguns modelos AirPlay 2.

O controle remoto também mantém as coisas simples, permitindo o controle rápido do dispositivo conectado. A grande decisão é que tipo de dispositivo você deseja. O Roku Express é um decodificador compacto do que será visível, enquanto o Streaming Stick permitirá que você o esconda, o que consideramos a melhor opção para usuários avançados.

O Roku Streambar também oferece uma barra de som, por isso é ideia para um pequeno upgrade de sala, talvez para um dormitório ou quarto de dormir.

Roku é uma das escolhas mais populares para dispositivos de streaming, graças à variedade de modelos oferecidos e à simplicidade da interface. Você pode escolher entre modelos que suportam apenas 1080p ou ir para 4K, dependendo se você vai conectá-lo a uma televisão pequena ou maior.

A interface do Roku não se confunde com recomendações e conteúdo com curadoria, em vez disso, oferece acesso direto a todos os serviços de que você precisa - Apple TV +, Disney +, Netflix e mais - ao mesmo tempo que oferece habilidades como Spotify Connect, casting e em alguns modelos AirPlay 2.

O controle remoto também mantém as coisas simples, permitindo o controle rápido do dispositivo conectado. A grande decisão é que tipo de dispositivo você deseja. O Roku Express é um decodificador compacto do que será visível, enquanto o Streaming Stick permitirá que você o esconda, o que consideramos a melhor opção para usuários avançados.

O Roku Streambar também oferece uma barra de som, por isso é ideia para um pequeno upgrade de sala, talvez para um dormitório ou quarto de dormir.