Six Nations 2022: Como assistir, ouvir e acompanhar a ação do rugby

(Pocket-lint) - As Seis Nações vão ver Inglaterra, França, Irlanda, Itália, Escócia e País de Gales disputarem o Troféu do Campeonato durante fevereiro e março.

As Nações Nacionais também disputarão o troféu da Tríplice Coroa, além de vários troféus, como a Taça de Calcutá, para as principais competições individuais.

Os fãs que perderem a cobertura ao vivo dos jogos das Seis Nações, ou apenas quiserem reviver a emoção, poderão assisti-los no Reino Unido no BBC iPlayer ou no ITV Hub após o evento.

O Guinness Six Nations de 2022 começa no sábado, 5 de fevereiro, e acontece em cinco finais de semana, terminando com o Super Sábado em 19 de março, quando os três jogos caem no mesmo dia.

No Reino Unido, a BBC e a ITV compartilham a cobertura das Seis Nações. Os jogos são divididos entre ITV e BBC, com a ITV exibindo os jogos em casa da França, Irlanda, Itália e Inglaterra; a BBC vai mostrar os jogos em casa da Escócia e País de Gales. Detalhamos a programação para os espectadores do Reino Unido abaixo.

Embora as transmissões estejam disponíveis em HD na BBC One HD e ITV HD, não há transmissões em 4K ou HDR.

Na Irlanda, a cobertura está disponível na RTE e Virgin Media; A RTE também detém os direitos de rádio na Irlanda. Todos os jogos do País de Gales também estarão disponíveis com comentários galeses no S4C.

Se você precisar empregar uma VPN para fingir que está no Reino Unido e assistir aos jogos, confira nosso guia sobre a melhor VPN para streaming ou encontre uma lista completa das emissoras internacionais aqui .

Na França está no FR2, na Itália está no DMAX.

Todos os horários estão em GMT.

5 de fevereiro

Irlanda x País de Gales, ITV, KO 14:15

Escócia x Inglaterra, BBC, KO 16:45

6 de fevereiro

França x Itália, ITV, KO 15:00

12 de fevereiro

País de Gales x Escócia, BBC, KO 14:15

França x Irlanda, ITV, KO 16:45

13 de fevereiro

Itália x Inglaterra, ITV, KO 15:00

26 de fevereiro

Escócia x França, BBC, KO 14:15

Inglaterra x País de Gales, ITV, KO 16:45

27 de fevereiro

Irlanda x Itália, ITV, KO 15:00

11 de março

País de Gales x França, BBC, KO 20:00

12 de março

Itália x Escócia, ITV, KO 14:15

Inglaterra x Irlanda, ITV, KO 16:45

19 de março

País de Gales x Itália, BBC, KO 14h15

Irlanda x Escócia, ITV, KO 16:45

França x Inglaterra, BBC, KO 20:00

A BBC tem os direitos de rádio para as Seis Nações no Reino Unido. Todos os jogos masculinos da nação natal serão transmitidos ao vivo pela BBC Radio 5 Live ou 5 Live Sports Extra. Os comentários ao vivo de todos os jogos femininos da Inglaterra serão transmitidos no 5 Live Sports Extra ou online, com destaques no site da BBC Sport.

Haverá também comentários na BBC Radio Scotland, BBC Radio Ulster, BBC Radio Wales e BBC Radio Cymru.

O Campeonato Feminino das Seis Nações foi adiado e será disputado em março e abril. O torneio começará no fim de semana de 26 de março, concluindo com o Super Sábado em 30 de abril. A mudança no cronograma provou ser boa para visualizar os números em 2021, então fica na mesma posição em 2022. A competição feminina também escolheu o TikTok como patrocinador principal.

Toda a competição será transmitida pela BBC no Reino Unido, RTE e Virgin Media na Irlanda e Sky Italia na Itália.

Haverá destaques no site da BBC Sport e, como mencionamos, no BBC iPlayer e no ITV Hub. Cada emissora terá destaques de todas as partidas, bem como videoclipes dos jogos transmitidos.

A ITV diz que nos canais do Twitter, Facebook e Instagram do Rugby você poderá ver os destaques e um vídeo exclusivo após cada rodada chamado The Breakdown.

Você também pode seguir @SixNationsRugby no Twitter , Facebook e Instagram - as hashtags a serem usadas são #SixNations e #GuinnessSixNations.

