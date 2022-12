Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O diretor-geral da BBC revelou que a corporação está planejando um futuro sem seus canais de TV terrestre.

Tim Davie disse à Royal Television Society que a Beeb poderia avançar em direção a um modelo apenas pela Internet dentro da próxima década.

Isso significa que os canais como BBC One, Two, Three e Four não estarão mais disponíveis na Freeview ou em outras plataformas de TV digital. Na verdade, os canais existentes poderiam ser unidos sob uma única marca - a BBC.

"A BBC concentrará seus esforços no mundo digital e, com o tempo, isto significará menos serviços de transmissão linear e uma oferta on-line mais personalizada", disse ele.

"Para a BBC, a distribuição somente pela Internet é uma oportunidade de se conectar mais profundamente com nosso público e fornecer a ele melhores serviços e opções do que a transmissão permite.

"Ela oferece oportunidades editoriais significativas. Um desligamento da transmissão acontecerá e deverá acontecer ao longo do tempo, e devemos ser ativos no planejamento para isso".

Se for adiante, a mudança poderá sinalizar o fim da televisão terrestre no Reino Unido por completo. Seria a maior mudança para o cenário da televisão britânica desde que a transição digital foi concluída em 2012.

Naquela época, muitos telespectadores - especialmente os idosos - ficavam com televisores que não recebiam mais transmissões. É algo que poderia acontecer novamente, embora Davie reconheça que a indústria precisará reduzir coletivamente o impacto: "Devemos trabalhar juntos para garantir que todos estejam conectados e possam obter sua TV e rádio via internet", explicou ele.

"Isto não é algo a resistir". Um Reino Unido totalmente conectado tem benefícios muito significativos para a sociedade e para nossa economia". Libertaria enormes oportunidades para a inovação".

Escrito por Rik Henderson.