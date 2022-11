BBC One HD versões regionais para finalmente lançar a Primavera de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BBC finalmente oferecerá suas versões regionais da BBC One em Full HD a partir do início do próximo ano.

A BBC One HD será lançada nas plataformas Freeview, Sky, YouView e Freesat na primavera de 2023 - o que significa que os telespectadores poderão finalmente assistir suas notícias locais em alta definição sem ter que mudar para o canal de definição padrão da BBC One.

Isto segue um lançamento similar que já ocorreu nas "novas plataformas conectadas à internet" - Sky Glass, Sky Stream, Virgin Media TV, e BT's TV Box Pro e TV Box Mini.

Além disso, a BBC completará a atualização em HD de seus outros canais ao mesmo tempo - adicionando a BBC Two Northern Ireland, BBC ALBA e BBC Parliament em Full HD.

"Na primavera do próximo ano, os telespectadores na Inglaterra poderão receber a BBC One HD para sua região e não terão que se afinar para assistir às notícias e programas locais", disse o diretor de distribuição da Beeb, Kieran Clifton.

"Isto, juntamente com as atualizações dos canais da BBC que atualmente não estão disponíveis em alguns dispositivos em HD, significará que os telespectadores terão uma experiência mais facilmente acessível e de melhor qualidade ao assistir aos programas da BBC a partir do início do próximo ano".

As versões em HD da BBC One nas regiões do Reino Unido estão na lista de desejos de muitos telespectadores há anos. Considerando que a corporação lançou seus serviços em HD em 2006, há muito tempo vem se aproximando.

Escrito por Rik Henderson.