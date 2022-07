Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As finais da Euro 2022 da UEFA Feminina começam hoje com a anfitriã Inglaterra enfrentando a Áustria na partida de abertura.

O evento dura até o final de julho e totalizará 31 partidas de futebol de alto nível.

Veja aqui como assistir tudo ao vivo, na TV e online, com os jogos e muito mais.

A primeira partida do torneio será Inglaterra x Áustria, que está sendo disputada em Old Trafford em Manchester esta noite (quarta-feira, 6 de julho de 2022).

O pontapé inicial é às 20h BST. Aqui estão os horários em sua região:

Reino Unido: 20h BST

20h BST Europa Central: 21h CEST

21h CEST Costa Leste dos EUA: 15h EDT

15h EDT Costa Oeste dos EUA: 12pm PDT

A cobertura do Reino Unido será exibida exclusivamente nos canais da BBC e/ou BBC iPlayer. A partida de abertura será na BBC One.

A ESPN e a ESPN+ têm os direitos nos EUA, com o serviço de streaming hospedando alternativas de comentários em inglês e espanhol.

Aqui está uma lista do resto dos jogos do grupo, mais as datas dos quartos e semifinais, e a própria final. Ela inclui o canal em que será exibida no Reino Unido. Todos os horários são BST.

Todos os jogos também estarão no BBC iPlayer para assistir gratuitamente (desde que você tenha uma licença de TV). A ESPN as mostrará em seus próprios canais nos EUA, mais o serviço de streaming pago ESPN+.

Noruega vs Irlanda do Norte - 20h KO - BBC One

Espanha vs Finlândia - 17h KO - BBC Dois

Alemanha vs Dinamarca - 20h KO - BBC Dois

Portugal vs Suíça - 17h KO - BBC Dois

Holanda vs Suécia - 20h KO - BBC One

Bélgica vs Islândia - 17h KO - BBC Dois

França vs Itália - 20h KO - BBC Dois

Áustria vs Irlanda do Norte - 17h KO - BBC One

Inglaterra vs Noruega - 20h KO - BBC One

Dinamarca vs Finlândia - 17h KO - BBC Dois

Alemanha vs Espanha - 20h KO - BBC Dois

Suécia vs Suíça - 17h KO - BBC Dois

Holanda vs Portugal - 20h KO - BBC Dois

Itália vs Islândia - 17h KO - BBC Dois

França vs Bélgica - 20h KO - BBC One

Irlanda do Norte vs Inglaterra - 20h KO - BBC One

Áustria vs Noruega - 20h KO - BBC Três

Finlândia vs Alemanha - 20h KO - BBC Dois

Dinamarca vs Espanha - 20h KO - BBC iPlayer apenas

Suíça vs Holanda - 17h KO - BBC Dois

Suécia vs Portugal - 17h KO - BBC iPlayer apenas

Islândia vs França - 20h KO - BBC Dois

Itália vs Bélgica - 20h KO - BBC iPlayer apenas

Grupo vencedor A vs Grupo vice-campeão B - 20h KO - Canal TBC

Grupo vencedor B vs. Grupo vice-campeão A - 20h KO - Canal TBC

Grupo vencedor C vs. Grupo vice-campeão D - 20h KO - Canal TBC

Grupo vencedor D vs. Grupo vice-campeão C - 20h KO - Canal TBC

Vencedor quarto-de-final 1 vs Vencedor quarto-de-final 3 - 20h KO - BBC One

Vencedor quarto-de-final 2 vs Vencedor quarto-de-final 4 - 20h KO - BBC One

Euro 2022 final - 17h KO - BBC One

A BBC ainda não disse se planeja ou não mostrar qualquer partida do Euro 2022 em 4K (no iPlayer). Atualizamos conforme e quando tivermos mais informações.

Escrito por Rik Henderson.