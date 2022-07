Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video começará a transmitir alguns jogos da Liga dos Campeões da UEFA ao vivo no Reino Unido a partir da temporada 2024-25, com a BBC também garantindo direitos para mostrar os pacotes de destaques,

O atual detentor exclusivo dos direitos no Reino Unido, BT Sport, também continuará a transmitir jogos ao vivo, mas não tantos como até o momento.

O acordo da Amazon permite que ela escolha as partidas de terça-feira à noite das fases de grupos e até as semifinais - cerca de 20 no total. BT Sport continuará a transmitir os jogos de quarta-feira à noite, mais os outros jogos disputados em uma terça-feira.

Infelizmente, isto tornará mais difícil (e potencialmente mais caro) acompanhar as façanhas de sua equipe na competição - se você quiser assistir à ação ao vivo, de qualquer forma. O acordo com a BBC, no entanto, também significa que os fãs no Reino Unido poderão assistir à cobertura da Liga dos Campeões na TV terrestre de graça pela primeira vez em muitos anos.

As últimas finais da Liga dos Campeões e suas competições irmãs foram transmitidas gratuitamente pela BT Sport no YouTube e em seus próprios canais.

BT Sport mantém os direitos exclusivos de TV para os torneios da Liga Europa e Liga de Conferências da UEFA.

OPrime Video também mostra alguns jogos da Premier League ao vivo a cada ano, tendo garantido um dos pacotes de transmissão de TV durante a pandemia.

Ele também transmite ao vivo o US Open de tênis no Reino Unido.

