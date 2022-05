A CBBC e a BBC Four mudam-se para a BBC iPlayer apenas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC deverá cessar a transmissão terrestre da CBBC e da BBC Quatro, passando ambas para a transmissão apenas on-line.

Em um movimento que lembra sua decisão de 2016 de transferir a BBC Três para a BBC iPlayer, ambos os canais se tornarão acessíveis exclusivamente através do serviço de streaming gratuito da corporação.

A Beeb eventurally restabeleceu a BBC Three para a televisão terrestre, colocando-a ironicamente no mesmo horário de transmissão que a CBBC no início deste ano, com seus programas começando às 19 horas de cada noite, quando a programação infantil termina.

O diretor-geral Tim Davie confirmou que novos conteúdos continuarão a ser feitos para a CBBC e para a BBC Four. Ainda não há data específica para a troca, mas eles continuarão disponíveis na TV por "pelo menos três anos".

Há também planos para fazer da Rádio 4 Extra uma transmissão somente para a BBC Sounds-, além de vários programas de notícias regionais que serão fundidos - incluindo os de Oxford e Cambridge, que serão combinados com a produção de Southampton e Norwich.

"Este é o nosso momento de construir uma BBC primeiro digital", disse Davie em uma declaração (através do site da BBC ). "Algo genuinamente novo, uma organização Reithiana para a era digital, uma força positiva para o Reino Unido e para o mundo".

"Independente, imparcial, constantemente inovando e servindo a todos". Uma organização de mídia digital nova, nova e global que nunca foi vista antes".

