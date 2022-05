David Tennant retornando ao Doctor Who em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - David Tennant retomará seu papel como Doctor Who no próximo ano. Ele está atualmente filmando cenas com Catherine Tate, que também retorna como sua assistente, Donna, como parte do 60º aniversário do programa.

A BBC anunciou anteriormente que Ncuti Gatwa estreará como a 14ª Doutora no próximo ano, com o ator de Educação Sexual substituindo Jodie Whittaker. Ainda não foi revelado se o 10º Doutor de Tennant irá conhecer sua nova regeneração.

O apresentador de retorno Russell T. Davies deixou poucas pistas com sua declaração oficial: "Eles estão de volta! E parece impossível - primeiro, anunciamos um novo Doutor, e depois um Doutor velho, junto com a maravilhosa Donna, o que diabos está acontecendo?" ele provocou.

"Talvez esta seja uma história ausente. Ou um mundo paralelo. Ou um sonho, ou um truque, ou um flashback. A única coisa que posso confirmar é que vai ser espetacular, pois duas de nossas maiores estrelas se reúnem para a batalha de uma vida".

Durante a última aparição do Doutor e de Donna juntos, ele teve que limpar a mente dela para salvar sua vida. Como ela se lembrará do Doutor no seu retorno é outro dos mistérios não revelados.

Doutor Que retornará à BBC One em 2023 e mais detalhes serão revelados nos próximos meses.

Escrito por Rik Henderson.