(Pocket-lint) - A final da FA Cup 2022 acontecerá no sábado, 14 de maio.

Chelsea e Liverpool competirão novamente por um grande troféu, depois de terem se enfrentado no início desta temporada na final da Copa Carabao. O Liverpool venceu nessa ocasião, então o Chelsea pode se vingar?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso, inclusive como assistir ao vivo.

A final da FA Cup acontece no Estádio de Wembley no sábado, 14 de maio de 2022.

Começa às 16h45 BST. No entanto, é provável que a programação de TV comece muito mais cedo.

Craig Pawson será o árbitro da final, com Dan Cook e Edward Smart como assistentes de pitchside. O árbitro assistente de vídeo (VAR) será Paul Tierney.

No Reino Unido, a final da FA Cup 2022 será exibida gratuitamente tanto na BBC One como na ITV.

Como a BBC e a ITV compartilham os direitos de transmissão para a final da FA Cup deste ano, você poderá assisti-la ao vivo (ou recuperá-la) via BBC iPlayer e ITV Hub.

A Yhe BBC já transmitiu anteriormente a final ao vivo em 4K HDR no BBC iPlayer, utilizando o formato híbrido de log gamma (HLG). Fê-lo em 2019, por exemplo.

No entanto, ainda não houve confirmação se ela planeja fazê-lo novamente. Se soubermos mais alguma coisa, atualizaremos.

