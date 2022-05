Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A final do Eurovision Song Contest 2022 começa em Turim no sábado, 14 de maio.

Duas semifinais também ocorrerão hoje, 10 de maio, e quinta-feira, 12 de maio, para decidir quais 20 nações se juntarão aos "cinco grandes" da Alemanha, Itália, Espanha, França e Reino Unido no showdown do fim de semana.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o evento mais grandioso e acampamento ao vivo de todos eles, incluindo onde assistir ao vivo.

A partir de 1956, o Concurso Eurovisão da Canção é um concurso anual de composição de canções realizado pela União Européia de Radiodifusão.

Os países elegíveis enviam uma canção a cada ano, geralmente escolhida por suas próprias populações entre vários candidatos, com uma grande transmissão final ao redor do mundo.

As canções são então apresentadas ao vivo no país anfitrião (geralmente o país de origem do vencedor do ano anterior) e um vencedor escolhido após cada país pontuar seus favoritos. Isto é feito através de uma combinação de seleção de especialistas e votação pública.

Nos últimos anos, há duas semifinais à frente da final devido ao número de concorrentes aumentando muito. Até mesmo a Austrália é convidada a participar hoje.

A primeira semifinal da Eurovisão 2022 acontecerá na terça-feira 10 de maio de 2022, a partir das 21h CEST (20h BST).

A segunda acontecerá na quinta-feira, 12 de maio de 2022, a partir das 21h CEST (20h BST).

A final da Eurovisão 2022 acontecerá no sábado 14 de maio de 2022, também a partir das 21h00 CEST (20h00 BST).

Cada um dos países concorrentes transmitirá as semifinais e a final do Concurso Eurovisão da Canção na TV terrestre através de um de seus principais canais - como a BBC no Reino Unido.

Você poderá assisti-lo com comentários locais dessa forma.

Entretanto, você também poderá assistir a cada semifinal e final no YouTube, no topo desta página ou através dos vídeos abaixo.

Atualmente temos a primeira semifinal no topo da página, pois esta é a primeira a ser mostrada. Atualizaremos isso à medida que a competição avança.

A segunda semifinal está aqui:

Enquanto o fluxo da grande final está aqui:

40 países estão competindo no Concurso Eurovisão da Canção deste ano. Havia 41 originalmente, mas a Rússia foi banida devido à invasão da Ucrânia pelo país.

A ordem de execução para a primeira semifinal é a seguinte:

Albânia: Ronela Hajati - Sekret Letônia: Citi Zēni - Coma sua salada Lituânia: Monika Liu - Sentimentai Suíça: Marius Bear - Os meninos choram Eslovênia: LPS - Disko Ucrânia: Orquestra Kalush - Stefania Bulgária: Projeto de música inteligente - Intenção Holanda: S10 - De Diepte Moldávia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portugal: MARO - Saudade, Saudade Croácia: Mia Dimšić - Prazer de Culpa Dinamarca: REDDI - O Show Áustria: LUM!X proeza. Pia Maria - Halo Islândia: Systur - Með Hækkandi Sól Grécia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Noruega: Subwoolfer - Dê a esse lobo uma banana Armênia: Rosa Linn - Snap

Aqui está a ordem de marcha para a segunda semifinal:

Finlândia: O Rasmus - Jezebel Israel: Michael Ben David - I.M Sérvia: Konstrakta - Em Corpore Sano Azerbaijão: Nadir Rustamli - Fade To Black Geórgia: Circus Mircus - Lock Me In Malta: Emma Muscat - Eu sou o que sou San Marino: Achille Lauro - Stripper Austrália: Sheldon Riley - Not The Same Chipre: Andromache - Ela Irlanda: Brooke - Isso é rico Macedônia do Norte: Andrea - Círculos Estônia: Stefan - Esperança Romênia: WRS - Llámame Polônia: Ochman - Rio Montenegro: Vladana - Respiração Bélgica: Jérémie Makiese - Miss You Suécia: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer República Tcheca: We Are Domi - Lights Off

10 de cada uma das semifinais serão qualificados (através de votação) para a grande final. Como membros seniores da UER, Alemanha, Itália, Espanha, França e Reino Unido se qualificam automaticamente para a final a cada ano. Em geral, eles também se juntam à nação anfitriã daquele ano, mas assim como um dos "cinco grandes" da Itália também está recebendo desta vez.

De acordo com os livreiros britânicos, a Ucrânia é a favorita para ganhar o Eurovision Song Contest 2022. Será certamente a escolha emocional.

É seguido de perto em termos de apostas pela Itália, Suécia, Reino Unido e Espanha. Você pode assistir a cada um dos cinco principais favoritos através dos vídeos oficiais abaixo.

Você também deve ficar atento ao Subwoolfer da Noruega com"Give That Wolf A Banana". É o tipo de estranheza e diversão normalmente associada à Eurovisão e há alguns rumores de que poderia ser fimilar Norweigan duo Ylvis atrás das máscaras. Ylvis é o irmão dois atrás da Raposa (O que diz a Raposa?) que invadiu as cartas em 2013.

