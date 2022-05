Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pouco antes dos prêmios da BAFTA TV no domingo, a BBC anunciou quem assumirá o lugar de Jodie Whittaker como o novo Doutor Who.

Ncuti Gatwa será o 14º Doutor quando a série retornar em 2023.

A estrela da Educação Sexual da Netflix ficou muito impressionada durante sua audição, de acordo com o apresentador Russell T Davies: "Foi nossa última audição. Foi a nossa última", disse Davies.

"Pensávamos que tínhamos alguém, e então ele veio e roubou".

Gatwa interpretou Eric na Educação Sexual, um papel que fez dele um pouco um sucesso culto. Ele até foi indicado para um BAFTA nos prêmios, por melhor performance masculina em um programa de comédia, mas perdeu para Jamie Demetriou por sua liderança em Stath Lets Flats.

Você pode ver abaixo o quão bom ele foi no programa Netflix, no entanto, graças a esta compilação feita por este fã. No entanto, ele contém spoilers, se você pretende assistir à série.

Gatwa revelou que estava ansioso para colocar seu próprio selo no papel do The Doctor: "É realmente incrível". É uma verdadeira honra". Este papel é uma instituição e é tão icônica", disse ele à BBC.

"Sinto-me muito grato por ter tido o bastão entregue e vou tentar fazer o meu melhor".

