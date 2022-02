His Dark Materials 3ª temporada: Tudo o que sabemos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - His Dark Materials é uma das grandes trilogias da literatura moderna do autor Philip Pullman, e após a fracassada adaptação de Hollywood em 2007, havia temores de que nunca conseguisse a ótima versão na tela que merece.

A HBO e a BBC entraram em cena para corrigir isso com sua versão de TV e, enquanto as duas primeiras temporadas do programa estão no retrovisor, uma terceira e última série de episódios foi confirmada. Descubra tudo o que sabemos sobre a terceira temporada do programa aqui.

Não temos uma data exata de lançamento para a próxima temporada de His Dark Materials, embora saibamos que a série terminou as filmagens em dezembro de 2021, o que significa que ainda devemos estar um pouco longe de poder assisti-la, com base em os cronogramas normais de produção de TV.

Tem sido uma incrível jornada de seis anos pelos mundos de #HisDarkMaterials , mas é hora de fechar as portas no capítulo final.



Isso é um encerramento na terceira temporada. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX — His Dark Materials (@darkmaterials) 26 de novembro de 2021

Assim que tivermos uma data de lançamento confirmada, atualizaremos esse recurso para garantir que reflita essas informações, mas até ouvirmos mais da HBO, só podemos esperar.

Se você estiver no Reino Unido, com base nas temporadas anteriores, pode apostar em poder assistir a próxima temporada de His Dark Materials, uma vez que vai ao ar na BBC, seja em canais de transmissão ou através do iPlayer. Nos EUA, enquanto isso, será exclusivamente pela HBO, novamente, seja você a cabo ou usando o HBO Max.

Sabemos quantos episódios haverá na temporada final de His Dark Materials, graças a uma citação de Jane Tranter , produtora executiva do programa - ela confirmou que será uma série de oito:

“Eu gosto de histórias contadas bem devagar e tipo ‘vamos realmente nos aprofundar nisso’, mas na verdade era eu apenas desejando continuar fazendo His Dark Materials por toda a minha vida e, na verdade, The Amber Spyglass é bem adaptado. em oito episódios e eu admitirei completa e humildemente que estava completamente errado e falando abertamente. Eu realmente queria continuar fazendo isso."

A boa notícia para quem quer saber o que vem por aí na próxima temporada é que ela, obviamente, é baseada no terceiro romance da trilogia de Pullman - The Amber Spyglass.

Isso significa que você pode ficar à frente da história lendo o romance, se quiser (e é altamente recomendável fazê-lo, é incrível), embora você possa querer ficar livre do conhecimento para manter as coisas mais frescas.

Lyra e Will têm muito mais atrações para ver e uma jornada perigosa a fazer, para dizer o mínimo, enquanto Miss Coulter e Lord Asriel continuarão se entrelaçando em torno deles enquanto lutam para ter uma palavra a dizer sobre o futuro da humanidade e sua interação com o Pó. .

Se você estiver no Reino Unido, poderá acompanhar as duas primeiras temporadas de His Dark Materials no BBC iPlayer sem precisar se preocupar com o desaparecimento delas antes que você possa alcançá-las.

Nos EUA, pode significar uma assinatura do HBO Max neste momento, para que você possa assistir ao programa na própria plataforma de streaming da HBO. Você também pode conferir no Hulu, no entanto, com um complemento da HBO.

Infelizmente, como os materiais de origem terminam com The Amber Spyglass, sabemos que esta será a temporada final de His Dark Materials. Ou nós?

Philip Pullman escreveu uma segunda trilogia de romances ambientados no mesmo mundo que seus três primeiros, The Book of Dust, dos quais duas partes estão agora disponíveis para leitura e uma terceira será lançada em 2022. Embora os romances não estejam todos definidos durante os eventos de His Dark Materials, eles apresentam alguns de seus personagens - Lyra em particular.

Isso significa que não descartamos um retorno ao Oxford de Lyra para o programa de TV no futuro, embora possa vir com um nome diferente. Mais uma vez, esperamos silenciosamente que eles busquem isso, já que os novos romances são tão fascinantes quanto os livros mais antigos.

Escrito por Max Freeman-Mills.