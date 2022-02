Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não demora muito até que Killing Eve atinja um crescendo inevitavelmente sangrento. A quarta e última temporada estará disponível no Reino Unido e nos EUA em breve, descobriremos se Eve e Villanelle conseguem derrotar os Doze, uma à outra, ou simplesmente pular para o pôr do sol juntas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso até agora.

A quarta temporada de Killing Eve estreará nos EUA em 27 de fevereiro de 2022 e no Reino Unido um dia depois.

A quarta temporada de Killing Eve estará disponível a partir de segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, no BBC iPlayer no Reino Unido. Também será exibido na BBC One.

A BBC America transmitirá KIlling Eve na TV nos EUA, a partir de domingo, 27 de fevereiro de 2022. O programa também estará disponível para transmissão no AMC + a partir da mesma data, com os dois primeiros episódios disponíveis desde o início.

Como em cada uma das temporadas anteriores, haverá 8 episódios na quarta temporada de Killing Eve.

CUIDADO: SPOILER!!!

Foi lançado um trailer (abaixo) que mostra alguns pontos-chave da trama. Ou seja, os Doze estão sendo caçados e assassinados um por um, com Carolyn aparentemente a suspeita número um.

De acordo com o comunicado de imprensa da AMC +, Eve está em uma "missão de vingança", enquanto Villanelle está tentando provar que ela não é mais um monstro e mudou. Vamos ver como isso vai.

Escusado será dizer que muitas pessoas vão encontrar um final pegajoso.

Naturalmente, aqueles que leram a série de romances Vallanelle de Luke Jennings podem ter uma pista, mas vamos torcer para que eles mantenham o schtum por enquanto.

As soberbas Sandra Oh e Jodie Comer retornam, é claro, como Eve e Villanelle, respectivamente. Fiona Shaw também estrela mais uma vez como Carolyn.

Talvez o mais notável seja que Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) assume como escritora principal da série, seguindo os passos de Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell e Suzanne Heathcote (que escreveram as temporadas 1 a 3 respectivamente).

Todas as temporadas 1 a 3 de Killing Eve estão disponíveis no BBC iPlayer no Reino Unido, AMC + nos Estados Unidos.

Tem certeza...

A quarta temporada é a última temporada de Killing Eve. Não há planos para fazer temporadas adicionais. Boo-hoo!

Escrito por Rik Henderson.